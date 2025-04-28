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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна хоче швидко підписати угоду про копалини зі США – МЗС

Георгій Тихий
Фото: МЗС

Україна та Сполучені Штати Америки просуваються до укладення угоди про корисні копалини. Київ прагне якомога швидше підписати цей документ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

МЗС про угоду щодо копалин між Україною та США

Як зазначив речник МЗС, Україна зацікавлена в підписанні угоди про надра зі США. За його словами, для підписання документа необхідний взаємовигідний текст і деталі цієї угоди.

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Тихий розповів, що зараз досягнуто певного прогресу між українською та американською командами, які працюють щодня над документом. Зокрема, йдеться про підписання меморандуму про наміри.

За словами речника МЗС, Україна прагне завершити процес та зафіксувати це на папері якомога швидше.

Водночас Тихий наголосив, що Україна хоче, щоб угода працювала на користь обох народів і приносила користь двом державам.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала фінальну угоду про корисні копалини. Він висловив сподівання, що цей документ підпишуть негайно.

Війна в Україні, МЗС України, США, Україна-США
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