Трамп: Україна не підписала фінальну угоду щодо копалин – це має відбутися негайно

Україна та Сполучені Штати Америки досі не підписали фінальну угоду про рідкісноземельні метали.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі TruthSocial.

Трамп про угоду щодо корисних копалин

Трамп заявив, що Україна на чолі з президентом Володимиром Зеленським ще не підписала фінальну угоду про рідкісноземельні метали. Американський президент висловив сподівання, що це відбудеться негайно.

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– Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона (угода між Україною та США, – Ред.) буде підписана негайно, – стверджує Трамп.

Водночас президент США розповів, що нібито робота над мирною угодою між Росією та Україною загалом відбувається гладко. На його думку, успіх полягає у майбутньому.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що з угоди про корисні копалини зі США прибрано всі деталі, які були поза Конституцією України.

США зацікавлені в якомога швидшому підписанні угоди про корисні копалини, стало відомо за результатами зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком, яка відбулася 23 квітня.

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