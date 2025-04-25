Трамп: Україна не підписала фінальну угоду щодо копалин – це має відбутися негайно
Україна та Сполучені Штати Америки досі не підписали фінальну угоду про рідкісноземельні метали.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі TruthSocial.
Трамп про угоду щодо корисних копалин
Трамп заявив, що Україна на чолі з президентом Володимиром Зеленським ще не підписала фінальну угоду про рідкісноземельні метали. Американський президент висловив сподівання, що це відбудеться негайно.
– Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона (угода між Україною та США, – Ред.) буде підписана негайно, – стверджує Трамп.
Водночас президент США розповів, що нібито робота над мирною угодою між Росією та Україною загалом відбувається гладко. На його думку, успіх полягає у майбутньому.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що з угоди про корисні копалини зі США прибрано всі деталі, які були поза Конституцією України.
США зацікавлені в якомога швидшому підписанні угоди про корисні копалини, стало відомо за результатами зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком, яка відбулася 23 квітня.