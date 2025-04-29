Чи працює Епіцентр 29 квітня: мережа магазинів оговтується після кібератаки

У ніч на 28 квітня 2025 року компанія Епіцентр зазнала масштабної хакерської атаки, яка паралізувала значну частину її цифрової інфраструктури.

Факти ICTV дізнавалися, чи працює Епіцентр сьогодні 29 квітня та чи вдалося компанії відновити роботу після хакерської атаки.

Чи працює Епіцентр сьогодні, після хакерської атаки

У прессслужбі компанії повідомили, що торгові центри мережі Епіцентр вже відновили роботу після масштабної хакерської атаки, що сталася в ніч на 28 квітня. Наразі всі великі точки Епіцентру працюють стабільно, хоча деякі малоформатні об’єкти ще можуть мати перебої.

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Залишаються нерозв’язаними проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. У базах даних, пов’язаних з бухгалтерією, відсутні всі необхідні регістри та журнали. Через це неможливо складати бухгалтерські та податкові звіти.

У результаті цілеспрямованої атаки інфраструктура компанії зазнала серйозних пошкоджень. Через це наразі спостерігаються технічні проблеми, зокрема:

Можливі затримки з доставкою та відстежуванням товарів, особливо тих, що були замовлені онлайн на сайті компанії.

Проблеми з доставкою до поштоматів та точок видачі в ТЦ Епіцентр. Працівники компанії попереджають, що терміни можуть змінюватися, оновлення статусів замовлень може відбуватись із затримками.

Труднощі з бухгалтерським обліком — через втрату реєстрів та журналів наразі неможливо формувати податкову звітність.

Також наразі не працює гаряча лінія сайту, що ускладнює отримання консультацій та вирішення питань. Недоступне спілкування через чат-бот. Тож це створює додаткові труднощі для клієнтів під час спроб отримати допомогу або дізнатися інформацію про свої замовлення.

Команда фахівців продовжує інтенсивно працювати над усуненням наслідків атаки та відновленням повноцінної роботи всіх сервісів.

Джерело: Епіцентр

Фото: Епіцентр

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