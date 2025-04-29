Луїс Антоніо Гокім Тагле: що відомо про філіппінського куріального кардинала

21 квітня 2025 року у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта помер Папа Римський Франциск. Наразі триває активне обговорення кандидатів на посаду глави Католицької церкви.

Згідно з графіком на платформі децентралізованих передбачень Polymarket серед лідерів опинилися:

П′єтро Паролін (італійський кардинал, ватиканський дипломат, держсекретар Ватикану) — 27%;

Луїс Антоніо Тагле (філіппінський куріальний кардинал) — 20%;

Пітер Турксон (Ганський кардинал Римо-Католицької церкви) — 16%;

Маттео Зуппі (італійський прелат Католицької Церкви) — 13%;

Хто такий Луїс Антоніо Тагле, яка його біографія та чим відомий потенційний наступник Папи Римського — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Луїс Антоніо Гокім Тагле: біографія

Луїс Антоніо Гокім Тагле — філіппінський куріальний кардинал, який є однією з найвпливовіших релігійних фігур в Азії. Його також називають азійським Франциском через особисту простоту та зосередженість на бідних. Його принципи також відображають життя та папство Папи Франциска.

Народився кардинал 21 червня 1957 року (67 років) у місті Маніла, на Філіппінах. Він був старшою дитиною дуже побожних католицьких батьків. З дитинства Тагле перебував під глибоким впливом єзуїтів.

Здобув ступінь бакалавра та магістра в Університеті Атенео де Маніла, що належить цьому ордену. Звідти Луїс Антоніо попрямував до Сполучених Штатів Америки, де завершив докторську дисертацію в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, округ Колумбія, під керівництвом вченого Другого Ватиканського Собору Джозефа Комончака.

Коли Тагле повернувся на батьківщину, його швидко визнали зіркою, що сходить, як на Філіппінах, так і в Азійській католицькій церкві.

Луїс Антоніо Гокім Тагле: що відомо про професійний шлях

У 1997 році Папа Іван Павло II призначив Тагле до Міжнародної богословської комісії, дорадчого органу Ватикану, до складу якого входять деякі з найавторитетніших богословів церкви. На цій посаді він працював разом із тодішнім президентом комісії, кардиналом Йозефом Ратцінгером, майбутнім Папою Бенедиктом.

Після кількох років парафіяльного служіння Тагле швидко піднявся кар’єрними сходами філіппінської церкви. Спочатку він був ректором семінарії й поступово доріс до сану єпископа єпархії Імус (з 2001 до 2011 року). Також його було призначено архієпископом столиці Маніли.

Луїс Антоніо Гокім Тагле обіймав такі посади:

Єпископ Імуса — з 22 жовтня 2001 року до 13 жовтня 2011 року.

Архієпископ Маніли — з 13 жовтня 2011 року до 8 грудня 2019 року.

Префект Конгрегації євангелізації народів — з 8 грудня 2019 року до 5 червня 2022 року.

Про-префект секції євангелізації Дикастерії з Євангелізації з 5 червня 2022 року.

Кардинал-священник з титулом церкви Сан-Феліче-де-Канталіче-а-Ченточелле з 24 листопада 2012 року до 1 травня 2020 року.

Кардинал-єпископ з титулом церкви Сан-Феліче-де-Канталіче-а-Ченточелле з 1 травня 2020 року.

Ці фактори роблять Тагле найімовірнішим кандидатом на посаду першого в історії Папи Римського з Азії.

Кардинал Тагле отримав такі нагороди:

Орден Святого Гробу Господнього Єрусалимського:

Великий хрест — 24 листопада 2012 року;

Командор із зіркою — 22 вересня 2010 року.

Відомо, що Тагле приймав Франциска під час візиту Папи Римського на Філіппіни у 2015 році, що стало видатною подією для католицької церкви. Остання меса Франциска в Манілі зібрала понад 6 млн католиків, що вважається найбільшою папською подією в історії.

Регулярна присутність Тагле на Синоді єпископів (трьох за часів папства Бенедикта XVI та трьох за часів Франциска) дала йому можливість познайомитися з багатьма прелатами з усього світу, а кардиналам – з ним.

Отже, Луїс Антоніо Гокім Тагле є відомою особистістю, яка обіймала багато значущих посад, що може дати йому вирішальну перевагу на конклаві.

Обрання нового Папи (конклав) розпочнеться 7 травня.

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