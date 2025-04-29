Атака на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, 6-річна – постраждала

Одна дитина загинула, ще одна – серед постраждалих після нічної атаки на Губиниську громаду Дніпропетровської області.

Атака на Дніпропетровську область 29 квітня: що відомо

Упродовж ночі російські війська атакували Дніпропетровську області ударними та FPV-дронами, скидали керовані авіабомби, відкривали вогонь з артилерії.

Оборонці неба знищили сім безпілотників, але під час атаки на Губиниську громаду Самарівського району не вдалося відвернути трагедію.

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Там ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, частково його зруйнувавши.

Під завалами опинились діти.

Місцеві жителі самостійно витягли 12-річну дівчинку, але дорогою до лікарні вона померла.

Шестирічну дівчинку дістали вже рятувальники та передали медикам.

Батьки дівчаток, які також постраждали під час атаки, від госпіталізації відмовилися.

У Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство.

Оперативні служби ще з’ясовують наслідки удару КАБом по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Після артилерійського обстрілу та удару FPV-дронами по Нікопольському району понівечена інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередачі.

У лікарні у стані середньої важкості перебуває поранена 47-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Лисак, ДСНС України

Фото: Сергій Лисак

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