Атака на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, 6-річна – постраждала
Одна дитина загинула, ще одна – серед постраждалих після нічної атаки на Губиниську громаду Дніпропетровської області.
Атака на Дніпропетровську область 29 квітня: що відомо
Упродовж ночі російські війська атакували Дніпропетровську області ударними та FPV-дронами, скидали керовані авіабомби, відкривали вогонь з артилерії.
Оборонці неба знищили сім безпілотників, але під час атаки на Губиниську громаду Самарівського району не вдалося відвернути трагедію.
Там ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, частково його зруйнувавши.
Під завалами опинились діти.
Місцеві жителі самостійно витягли 12-річну дівчинку, але дорогою до лікарні вона померла.
Шестирічну дівчинку дістали вже рятувальники та передали медикам.
Батьки дівчаток, які також постраждали під час атаки, від госпіталізації відмовилися.
У Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство.
Оперативні служби ще з’ясовують наслідки удару КАБом по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.
Після артилерійського обстрілу та удару FPV-дронами по Нікопольському району понівечена інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередачі.
У лікарні у стані середньої важкості перебуває поранена 47-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сергій Лисак, ДСНС України
Фото: Сергій Лисак