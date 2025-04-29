Головні події ночі 29 квітня: вибухи у Києві та зупинка всіх АЕС в Іспанії

На кінець минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, російський ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, 1103 удари дронами-камікадзе, здійснив 4296 артилерійських обстрілів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Києві 29 квітня

Вночі 29 квітня у Києві пролунали вибухи. Столицю атакували російські ударні дрони. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зараз дивляться

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Відомо про постраждалу жінку, якій медики надали допомогу на місці.

Вибухи на Київщині

За даними Київської обласної військової адміністрації, вночі в області лунали вибухи – по ворожих безпілотниках працювала наша протиповітряна оборона.

– Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – йдеться у повідомленні.

Зеленський прокоментував пропозицію РФ про “перемир’я” на 9 травня

Президент України Володимир Зеленський назвав маніпуляцією пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню на 9 травня. Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

За словами президента, Україна цінує життя людей, а не паради, саме тому немає причин чекати 8 травня для припинення вогню. А ще Зеленський вважає, що такими заявами про припинення вогню простежується чергова спроба маніпуляції з боку РФ.

– Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня, – наголосив голова держави.

Доповідь Зеленському про ліквідацію представників вищого командування РФ

Президент України Володимир Зеленський заслухав керівників Служби зовнішньої розвідки (СЗР) та СБУ щодо ліквідації представників вищого командування російської армії.

Так, керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу Збройних сил Російської Федерації.

– Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу, – заявив очільник держави.

Зупинка АЕС: в Іспанії оголошено надзвичайний стан

В Іспанії Міністерство внутрішніх справ запровадило надзвичайний стан після масштабного відключення електроенергії. Надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього потребуватимуть.

Відомо, що Мадрид, Андалусія та Естремадура вже попросили, щоб центральний уряд узяв на себе функцію забезпечення громадського порядку.

В Іспанії знеструмлені та зупинилися всі АЕС у штатному режимі. Це сталося на тлі втрати зовнішнього постачання електрики.

Також від масштабного відключення електроенергії постраждали деякі райони Португалії та Франції.

Зеленський поговорив із Санчесом про надзвичайну ситуацію в Іспанії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про надзвичайну ситуацію в енергосистемі.

– Що б не сталося, ми завжди готові допомагати й підтримувати наших друзів. Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам, – наголосив президент.

Він зауважив, що українські фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт в Іспанії.

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