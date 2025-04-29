ООН про триденне “перемир’я” до 9 травня: Хочемо бачити закінчення війни в Україні

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про чергове короткострокове перемир’я на 9 травня. В ООН зазначили, що хочуть бачити саме закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права й статуту Організації.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

ООН хоче бачити закінчення війни в Україні

За його словами, закінчення війни має бути стійким і визнавати суверенітет і територіальну цілісність України.

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– Ми взяли до відома різні заяви. Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити кінець війни, але ми повинні бачити кінець війни, який залишається принциповим і послідовним, міцно заснованим на Статуті ООН, міжнародному праві, згідно з усіма відповідними резолюціями, – сказав Стефан Дюжаррік.

Щодо фактів участі північнокорейських військ у війні, то речник генсека ООН наголосив, що будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту не є рухом у правильному напрямку.

Стефан Дюжаррік зауважив, що ООН цінує посередництво Сполучених Штатів у мирному врегулюванні війни в Україні.

– Ми цінуємо будь-які зусилля, які призведуть до припинення цього конфлікту відповідно до нашої позиції, яку ми висловлювали багато, багато, багато, багато, багато разів, – підсумував Стефан Дюжаррік.

У Кремлі заявили, що Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Путін хоче спокійно провести військовий парад 9 травня.

У відповідь на таку заяву Путіна міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що не нема чого чекати 8 травня, коли режим припинення вогню можна оголосити з будь-якої дати. За словами Сибіги, Україна готова підтримати тривале й повне припинення вогню.

На думку політолога Володимира Фесенка, нове “перемир’я” знову ж таки матиме пропагандистське значення для Путіна, адже на дати припинення вогню припадає парад у Росії з нагоди 80 років перемоги СРСР у Другій світовій війні.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна цінує життя людей, а не паради, саме тому немає причин чекати 8 травня для припинення вогню.

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