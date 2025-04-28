Україна цінує життя людей, а не паради: Зеленський про пропозицію РФ “перемир’я” на 9 травня

Україна цінує життя людей, а не паради, саме тому немає причин чекати 8 травня для припинення вогню.

Про це під час вечірнього відеозвернення в понеділок, 28 квітня заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави наголосив, що наразі з боку РФ щодо припинення вогню простежується чергова спроба маніпуляції.

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– Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня, – наголосив голова держави.

Зеленський про негайне припинення вогню

За його словами, вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати.

– Негайне, повне та безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати – припиняти вогонь реально, – сказав президент.

Він наголосив, що саме тиск світу, тиск США може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив “перемир’я” на 9 травня, яке нібито триватиме з 7:00 8 травня до 00:00 11 травня.

На це у Білому домі відповіли, що президент США Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню Росії проти України.

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