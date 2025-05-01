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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Сирський: за два місяці українські дрони знищили понад 160 тис. ворожих цілей

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що впродовж останніх двох місяців українські дрони уразили більш як 160 тис. об’єктів супротивника.

Ефективність українських дронів зростає – Сирський

– Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає, доводячи ворогові незаперечну істину: на українській землі його не чекали, – наголосив головнокомандувач.

Він також висловив подяку українським військовим за успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що у квітні підрозділи безпілотних систем у складі Сил оборони України продемонстрували високі показники у знищенні сил та техніки супротивника.

Зараз дивляться

Як свідчать дані Командування Сил безпілотних систем ЗСУ, у квітні українські дрони уразили та знищили понад 83 тис. ворожих об’єктів. Це на 8% більше порівняно з результатами березня.

За словами головнокомандувача Сирського, точність ураження цілей також покращилась – рівень ефективності зріс ще на 5%.

– Вдячний нашим воїнам за результативність, – підкреслив головнокомандувач.

Він зазначив, що сучасна війна, в якій вирішальну роль відіграють технології, вимагає постійного розвитку, подальшого підвищення ефективності та масштабування зусиль, зокрема в напрямку дронових операцій.

Згідно з офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сили оборони знищили близько 34 401 ворожих безпілотників оперативно-тактичного класу.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Олександр Сирський
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