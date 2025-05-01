Сирський: за два місяці українські дрони знищили понад 160 тис. ворожих цілей

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що впродовж останніх двох місяців українські дрони уразили більш як 160 тис. об’єктів супротивника.

Ефективність українських дронів зростає – Сирський

– Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає, доводячи ворогові незаперечну істину: на українській землі його не чекали, – наголосив головнокомандувач.

Він також висловив подяку українським військовим за успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що у квітні підрозділи безпілотних систем у складі Сил оборони України продемонстрували високі показники у знищенні сил та техніки супротивника.

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Як свідчать дані Командування Сил безпілотних систем ЗСУ, у квітні українські дрони уразили та знищили понад 83 тис. ворожих об’єктів. Це на 8% більше порівняно з результатами березня.

За словами головнокомандувача Сирського, точність ураження цілей також покращилась – рівень ефективності зріс ще на 5%.

– Вдячний нашим воїнам за результативність, – підкреслив головнокомандувач.

Він зазначив, що сучасна війна, в якій вирішальну роль відіграють технології, вимагає постійного розвитку, подальшого підвищення ефективності та масштабування зусиль, зокрема в напрямку дронових операцій.

Згідно з офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сили оборони знищили близько 34 401 ворожих безпілотників оперативно-тактичного класу.

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