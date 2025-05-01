Угода щодо надр гарантує нові поставки озброєння, зокрема ППО – Подоляк

Угода зі Сполученими Штатами щодо створення інвестиційного фонду для відновлення України передбачає нові постачання зброї без жодних зобов’язань України щодо повернення вартості наданої раніше військової допомоги.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Угода щодо надр гарантує поставки систем ППО

– Підписано історичну угоду про спільне з США використання українських ресурсів у сфері видобутку корисних копалин. Це стратегічне досягнення підтверджує, що Україна буквально виборола право говорити на рівних з наддержавами. Ніяких “боргів”. Угода не містить жодних зобов’язань щодо компенсації вартості попередньої військової допомоги США, – написав він у мережі Х у четвер.

Як зазначив Подоляк, документ визнає прагнення України до європейської інтеграції. Угода передбачає, що ресурси, зокрема нафта, газ, літій та інші корисні копалини, залишаються під контролем України.

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За його словами, “жорсткі вимоги попередніх проектів угод були успішно відхилені”.

– Угода гарантує нові поставки американського озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони – їх вартість буде зарахована до спільного фонду, – наголосив радник голови ОП.

Він також зазначив, що усі прибутки, отримані в результаті інвестування, залишатимуться в Україні та будуть реінвестовані щонайменше до 2034 року.

– Підсумовуючи, можна сказати, що головним результатом цієї угоди є те, що провідна світова держава стала співінвестором України. Москва програла: Спроба Путіна запропонувати США частку в мінеральних багатствах окупованого Донбасу провалилася, – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, вчора у Вашингтоні перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови між США та Україною.

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