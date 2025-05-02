РФ вивела в Чорне море 15 кораблів: третина – з Калібрами на бортах

Уранці 2 травня російські війська вивели в Чорне море 15 кораблів.

Кораблі РФ у Чорному морі 2 травня: що відомо

Третина кораблів РФ, які зараз перебувають у Чорному морі, – носії крилатих ракет Калібр.

На бортах п’яти кораблів, за даними Військово-морських сил ЗСУ, наразі можуть перебувати до 34 ракет.

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До слова, ще вчора у Чорному морі ворожих кораблів не було взагалі.

В Азовському морі 2 травня ворожих кораблів немає.

У Середземному морі чергує три кораблі РФ. Один із них оснащений Калібрами загальним залпом до восьми ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони РФ

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