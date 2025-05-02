Шмигаль закликав Раду до 8 травня ратифікувати угоду з США щодо корисних копалин

Прем’єр-міністр України попросив Верховну Раду якомога швидше ратифікувати угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Термін ратифікації – до 8 травня

Денис Шмигаль заявив, що уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови якнайшвидше — бажано до 8 травня.

Він також зазначив, що після ратифікації будуть потрібні зміни в Бюджетний кодекс України, щоб частину доходів від нових ліцензій можна було інвестувати в фонд.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що документ підписано між Україною та США 1 травня 2025 року, і він містить 12 статей.

Від української сторони учасником фонду стане Агенція з питань державно-приватного партнерства (ДПП), що діє під егідою Міністерства економіки.

Без боргів, але з інвестиціями

Прем’єр-міністр наголосив, що фонд не передбачає передачі активів чи втрати суверенітету над природними ресурсами.

Усі українські надра залишаються власністю України. Фонд — це інструмент інвестицій на паритетних умовах.

Він не створює жодних нових боргових зобов’язань України — йдеться лише про грантову допомогу, яку вже було надано раніше за рішеннями Конгресу США.

Фінансування 50/50: ресурси та ППО

Інвестиції у фонд надходитимуть у рівних частках від обох сторін.

США вкладатимуть кошти та надаватимуть обладнання (наприклад, системи ППО), а український внесок складатиметься з 50% ренти від нових ліцензій на видобуток нафти, газу та мінералів.

Усі прибутки залишаються в Україні на 10 років

Згідно з угодою, протягом перших 10 років прибутки фонду не виводитимуться з України, а повністю реінвестуватимуться в національну економіку — у сферу енергетики, переробки, інфраструктури тощо.

Також фонд гарантує передбачуваний ринок збуту на умовах “бери або плати”, що зробить інвестиційні проєкти взаємовигідними.

Курс на євроінтеграцію збережено

За словами Шмигаля, договір не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України й не стане на заваді вступу до ЄС.

Навпаки, вона створює додаткові можливості для співпраці з європейськими інвесторами та розвитку технологічного потенціалу.

Пільгові умови торгівлі та захист інтересів

Доходи фонду не оподатковуються ні в Україні, ні в США. Критичні мінерали, які експортуються до США, не обкладаються митами, що відкриває нові можливості для українського експорту.

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