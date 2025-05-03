Британська розвідка оцінила загальні втрати РФ від початку війни

Розвідка Міноборони Великої Британії спостерігає тенденцію подальшого зростання втрат російських сил у війні проти України у 2025 році.

Про це йдеться в огляді розвідки Міноборони Британії від 3 травня.

Втрати РФ у війні

Так, за даними британської розвідки, загальні втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році на сьогодні становлять приблизно 950 тисяч загиблих і поранених.

Зараз дивляться

Лише за перші чотири місяці 2025 року Росія, за оцінками розвідки Британії, втратила приблизно 160 тисяч військових.

– Якщо така тенденція збережеться до кінця 2025-го, це буде найдорожчий рік війни для Росії з огляду на людські втрати, – ідеться в огляді британської розвідки.

Середньодобові втрати серед росіян у квітні 2025 року становили понад 1 200 осіб і загалом сягнули 36 тис. протягом місяців.

– Поки що у 2025-му Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні, – підсумовує розвідувальне відомство Міноборони Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.