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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Коли будуть вихідні у 2025 році: перелік свят

Вихідні дні в Україні 2025
Фото: Pexels

В Україні у 2025 році загальна кількість робочих днів за п’ятиденного тижня становитиме 251, за шестиденного — 303. Відпочивати більшість українців будуть у суботу та неділю.

Дізнаймося, коли будуть неробочі дні у 2025 році — детальніше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вихідні у 2025 році в Україні: перелік святкових днів

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП), святкові та пам’ятні дні в Україні у 2025 році припадають на:

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  • 8 березня — Міжнародний жіночий день (наразі офіційного рішення про повне скасування 8 березня як Міжнародного жіночого дня немає);
  • 1 травня — День праці;
  • 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 15 липня — День Української Державності;
  • 24 серпня — День Незалежності України;
  • 1 жовтня — День захисників і захисниць України.

Вихідні у 2025 році також мали б бути під час релігійних свят, зокрема:

  • Великдень — 20 квітня (неділя);
  • Трійця — 8 червня (неділя);
  • Різдво Христове — 25 грудня (четвер).

Проте у період дії воєнного стану норми статті 73 згідно із законом № 2136-IX від 15 квітня 2022 року з урахуванням змін, внесених законом № 2352-IX від 1 липня 2022 року, не застосовуються.

Тобто раніше, якщо святковий день збігався з вихідним, вихідний переносився на наступний після святкового. Але після запровадження воєнного стану на території України ці норми трудового законодавства не застосовуються.

Які будуть робочі дні у 2025 році, а у які дні українці відпочиватимуть, має право вирішувати роботодавець.

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