Новини ночі 5 травня: удар РФ по Конотопу та результати першого туру виборів у Румунії

Вночі 5 травня РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами, а по Конотопу завдала комбінованого удару – балістикою і Шахедами.

Під Москвою також лунали вибухи – місцева влада скаржилася на атаку безпілотників, у російській столиці припиняли роботу аеропорти.

А в Румунії стали відомі результати першого туру президетських вибоорів.

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Про ці та інші головні події ночі та ранку 5 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

Удар по Конотопу балістикою і Шахедами

Вночі 5 травня вибухи лунали у Конотопі Сумської облаті – РФ завдала комбіновано удару по місту.

Міський голова Артем Семеніхів повідомив, що внаслідок атаки двома балістичними ракетами та щонайменше десятьма Щахедами знищено інфраструктурний об’єкт.

За його словами, окупантим навмисно били з інтервалами, щоб завдати більше шкоди – вбити рятувальників та медиків.

Проте, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Вибухи під Москвою

Водночас сьогодні вночі вибухи лунали також у Підмосков’ї.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито відбиття у Подольському міському окрузі атаки чотирьох дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресора.

Він стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Проте перед цим було призупинено роботу московських аеропортів. Зокрема Росавіація оглошувала плану Килим у Внуково.

Президентські вибори у Румунії: хто пройшов до другого туру

За даними ЦВК Румунії, після опрацювання 99,99% бюлетенів за результатами президентських виборів найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон – 40,9%.

На другому місці – колишній мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан (20,9%).

На третьому, з результатом 20%, – кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску (Виборчий альянс Румунії), який також проходить до другого туру.

Партія AUR Сіміона виступала проти надання Україні зброї, Дан і Антонеску підтримують Київ.

Трамп назвав головного кандидата на посаду радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що після звільнення Майка Волца розглядає кандидатуру заступника голови своєї адміністрації Стівена Міллера на посаду радника з національної безпеки.

Амиканський лідер назвав його фаворитом на цю посаду під час розмови з журналістами на борту Air Force On, повідомляє Reuters.

– Я думаю, що він опосередковано вже має цю посаду. Тому що йому є що сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, – сказав Трамп.

39-річий Стівен Міллер є старшим радником президента США з питань політики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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