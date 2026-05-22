Усик – Верховен: повний андеркард вечора боксу
- Під час вечора боксу в Єгипті заплановано десять поєдинків.
- Олександр Усик захищатиме пояс WBC у головному бою проти Ріко Верховена.
- У карді виступлять топбоксери з Європи, США, Азії та Африки.
У Єгипті 23 травня відбудеться велике боксерське шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.
- Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина);
- Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан);
- Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США);
- Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія);
- Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція);
- Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США);
- Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія);
- Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда);
- Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія).
У бою проти Ріко Верховена українець проведе захист чемпіонського поясу за версією WBC.
Також у межах вечора боксу в Єгипті відбудеться ще кілька титульних боїв. За вакантний пояс WBO у другій середній вазі зустрінуться Хамза Шираз та Алем Бегіч.
Ще один титульний бій відбудеться у напівсередній вазі. За пояс WBA Regular битимуться Джек Каттералл і Шахрам Гіяссов.
Також у ринг вийде чемпіонка The Ring та WBO у найлегшій вазі Мізукі Хірута, яка захищатиме пояси у бою проти єгиптянки Май Соліман.
У бою між кубинцем Френком Санчесом та американцем Річардом Торрезом-молодшим визначиться офіційний претендент на титул IBF у надважкій вазі.
Нагадаємо, українець та нідерландець вперше зустрілися 14 квітня під час пресконференції. Там вони зробили перші заяви щодо майбутнього протистояння.
Друга пресконференція відбулася вже в Єгипті 21 травня, де також боксери зустрілися у дуелі поглядів.