У Єгипті 23 травня відбудеться велике боксерське шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

Усик – Верховен: повний андеркард

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина);

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан);

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США);

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія);

Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція);

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США);

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія);

Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда);

Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія).

У бою проти Ріко Верховена українець проведе захист чемпіонського поясу за версією WBC.

Зараз дивляться

Також у межах вечора боксу в Єгипті відбудеться ще кілька титульних боїв. За вакантний пояс WBO у другій середній вазі зустрінуться Хамза Шираз та Алем Бегіч.

Ще один титульний бій відбудеться у напівсередній вазі. За пояс WBA Regular битимуться Джек Каттералл і Шахрам Гіяссов.

Також у ринг вийде чемпіонка The Ring та WBO у найлегшій вазі Мізукі Хірута, яка захищатиме пояси у бою проти єгиптянки Май Соліман.

У бою між кубинцем Френком Санчесом та американцем Річардом Торрезом-молодшим визначиться офіційний претендент на титул IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, українець та нідерландець вперше зустрілися 14 квітня під час пресконференції. Там вони зробили перші заяви щодо майбутнього протистояння.

Друга пресконференція відбулася вже в Єгипті 21 травня, де також боксери зустрілися у дуелі поглядів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.