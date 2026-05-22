Спільні ядерні навчання Росії та Білорусі продемонстрували здатність Кремля використовувати територію Білорусі для майбутніх військових операцій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання

Аналітики ISW звернули увагу на спільні російсько-білоруські навчання ядерних сил, які завершилися 21 травня.

У навчаннях брали участь президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За даними Міноборони РФ, російські війська доставили ядерні боєприпаси до Білорусі, а білоруські підрозділи відпрацьовували їх отримання, оснащення та переміщення для ракетних комплексів Іскандер-М.

Як зазначають аналітики, під час навчань Росія провела серію запусків різних типів ракет.

Зокрема, йдеться про:

міжконтинентальну балістичну ракету Ярс

гіперзвукову ракету Циркон

ракету Синева з атомного підводного човна;

крилаті ракети з літаків Ту-95МС;

гіперзвукову ракету Кинжал

ракети Іскандер-М.

У навчаннях брали участь підрозділи російських Ракетних військ стратегічного призначення, флоту та дальньої авіації.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що навчання з використанням російської ядерної зброї на території Білорусі демонструють фактичне поглинання Мінська Кремлем.

В ISW нагадали, що раніше Конституція Білорусі визначала країну як без’ядерну державу.

Однак у 2022 році режим Лукашенка змінив Конституцію та відмовився від нейтрального і без’ядерного статусу держави.

На думку експертів, це стало наслідком політичного тиску Кремля та зростання російського впливу на рішення Мінська.

В ISW вважають, що такі навчання свідчать про розширення можливостей РФ використовувати Білорусь як військовий плацдарм.

Крім того, Путін уже заявив про плани провести у 2027 році нові спільні навчання “Щит Союзу”.

Аналітики припускають, що вони можуть уперше включати ядерний компонент.

Напередодні Міноборони РФ заявило про нібито доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах спільних навчань ядерних сил. У російському відомстві стверджують, що боєприпаси доправили до польових пунктів зберігання у районі розташування ракетної бригади в Білорусі. Водночас офіційного підтвердження, що йдеться саме про реальні ядерні боєзаряди, а не навчальні макети чи компоненти, наразі немає.

