Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка збирала координати для російських ударів по Київщині та Одещині.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними військової контррозвідки СБУ, одним із головних фігурантів справи був ІТ-фахівець із Миколаєва. Слідство встановило, що російські спецслужби завербували його ще у 2014 році, після чого тривалий час не використовували активно, залишивши “в режимі очікування”.

У СБУ зазначають, що лише у лютому цього року ФСБ “активувала” агента та доручила йому переїхати до Києва. Там він почав збирати інформацію про українських політиків, представників сектору безпеки й оборони та інші потенційні цілі для РФ.

За інструкціями кураторів із Москви агент мав відстежувати адреси проживання українських посадовців, маршрути їхнього пересування, місця перебування потенційних “цілей”, а також збирати інформацію про дислокацію українських військових.

Як повідомили у СБУ, серед можливих цілей РФ був і будинок голови ДСНС України. Усю зібрану інформацію фігурант передавав представникам ФСБ.

Для прикриття агент використовував свою діяльність у сфері ІТ. Він знайомився з людьми під приводом налаштування та технічного обслуговування комп’ютерних систем.

Під час побутових розмов чоловік випитував потрібну інформацію, а нові контакти використовував “втемну”. Згодом до підривної діяльності він залучив ще одного айтішника — мешканця Одеси.

Разом вони створили мережу інформаторів, які передавали ворогу дані про українські військові об’єкти та переміщення Сил оборони.

Організатора агентурної мережі співробітники СБУ затримали в орендованій квартирі у Києві. Одночасно правоохоронці провели затримання його спільника в Одесі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони та інші носії інформації з доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі обидва перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала ще двох агентів РФ, які коригували повітряні удари по Київській та Запорізькій областях.

Один із фігурантів поблизу Києва намагався виявити позиції української ППО та позначав їх на Google-картах. Інший агент працював водієм у Запоріжжі та під час поїздок областю фіксував маршрути колон Сил оборони України.

