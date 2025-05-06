Чому затримують субсидії: основні причини та куди звертатися
З травня в Україні запроваджені деякі оновлення у соціальній сфері. Вони стосуються перерахунку субсидій, пенсій та підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Факти ICTV дізнавалися, чому затримується виплата субсидій та хто може їх не отримати.
Чому немає виплат по субсидії: основні причини
З 1 травня стартував новий період субсидій – для неопалювального сезону, який триватиме до 1 жовтня. Розрахунок пільги для більшості громадян, які вже її отримують, здійснюється автоматично.
Проте, якщо в домогосподарстві змінився склад родини або майновий стан, необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів, аби уникнути втрати субсидії. Пільга може бути припинена через заборгованість за житлово-комунальні послуги.
Отже, якщо субсидії затримуються, можливо відбулися зміни у складі родини чи майновий стан, про які ви не попередили ПФУ. Ви не отримаєте субсидію, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги.
Коли потрібно подати документи до ПФУ, щоб не втратити субсидію:
- при оренді житла з самостійною оплатою послуг;
- за наявності зареєстрованих ВПО в оселі;
- якщо фактично проживає менше осіб, ніж прописано;
- якщо раніше субсидія була призначена у нульовому розмірі.
Подати заяву можна:
- особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;
- через портал або застосунок ПФУ;
- через портал Дія;
- у ЦНАПах;
- через місцевих уповноважених.
Якщо документи подати у травні–червні, субсидія буде нарахована з початку неопалювального періоду.
Пільги для ВПО на оренду житла
З січня 2025 року діє нова програма допомоги внутрішньо переміщеним особам для оплати оренди житла. З квітня умови стали ще вигіднішими:
- Субсидія автоматично поновлюється кожні 6 місяців;
- Встановлено фіксовану частку обов’язкового платежу – 20% доходу;
- Виплати відповідають актуальним цінам на житло;
- Пільга поширюється також на оренду кімнати;
- Дійсний як типовий, так і індивідуально складений договір оренди;
- Можна орендувати житло у юридичних осіб;
- Власник житла може добровільно відмовитися від податкової компенсації.
Програма доступна для ВПО, які мешкають у визначених регіонах і витрачають значну частину доходу на оренду. Оформити договір оренди слід через Пенсійний фонд.
Що робити у разі затримки субсидій
Порядок дій у разі затримки субсидій:
- Перевірити статус у ПФУ. Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ або в застосунок і перевірте, чи підтверджено вам субсидію на поточний період.
- Звернутися до органів ПФУ. Якщо немає відображення нарахувань або статусу субсидії, варто звернутися особисто, телефоном або через електронне звернення.
- Перевірити наявність заборгованості. Навіть невелика заборгованість за комунальні послуги може бути причиною зупинки виплати. Варто отримати довідки у постачальників послуг.
- Переоформити документи. У випадках зміни складу родини, доходів чи адреси потрібно оперативно подати нову декларацію та заяву.