Чому затримують субсидії: основні причини та куди звертатися

З травня в Україні запроваджені деякі оновлення у соціальній сфері. Вони стосуються перерахунку субсидій, пенсій та підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Факти ICTV дізнавалися, чому затримується виплата субсидій та хто може їх не отримати.

Чому немає виплат по субсидії: основні причини

З 1 травня стартував новий період субсидій – для неопалювального сезону, який триватиме до 1 жовтня. Розрахунок пільги для більшості громадян, які вже її отримують, здійснюється автоматично.

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Проте, якщо в домогосподарстві змінився склад родини або майновий стан, необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів, аби уникнути втрати субсидії. Пільга може бути припинена через заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Отже, якщо субсидії затримуються, можливо відбулися зміни у складі родини чи майновий стан, про які ви не попередили ПФУ. Ви не отримаєте субсидію, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Коли потрібно подати документи до ПФУ, щоб не втратити субсидію:

при оренді житла з самостійною оплатою послуг;

за наявності зареєстрованих ВПО в оселі;

якщо фактично проживає менше осіб, ніж прописано;

якщо раніше субсидія була призначена у нульовому розмірі.

Подати заяву можна:

особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;

через портал або застосунок ПФУ;

через портал Дія;

у ЦНАПах;

через місцевих уповноважених.

Якщо документи подати у травні–червні, субсидія буде нарахована з початку неопалювального періоду.

Пільги для ВПО на оренду житла

З січня 2025 року діє нова програма допомоги внутрішньо переміщеним особам для оплати оренди житла. З квітня умови стали ще вигіднішими:

Субсидія автоматично поновлюється кожні 6 місяців;

Встановлено фіксовану частку обов’язкового платежу – 20% доходу;

Виплати відповідають актуальним цінам на житло;

Пільга поширюється також на оренду кімнати;

Дійсний як типовий, так і індивідуально складений договір оренди;

Можна орендувати житло у юридичних осіб;

Власник житла може добровільно відмовитися від податкової компенсації.

Програма доступна для ВПО, які мешкають у визначених регіонах і витрачають значну частину доходу на оренду. Оформити договір оренди слід через Пенсійний фонд.

Що робити у разі затримки субсидій

Порядок дій у разі затримки субсидій:

Перевірити статус у ПФУ. Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ або в застосунок і перевірте, чи підтверджено вам субсидію на поточний період.

Звернутися до органів ПФУ. Якщо немає відображення нарахувань або статусу субсидії, варто звернутися особисто, телефоном або через електронне звернення.

Перевірити наявність заборгованості. Навіть невелика заборгованість за комунальні послуги може бути причиною зупинки виплати. Варто отримати довідки у постачальників послуг.

Переоформити документи. У випадках зміни складу родини, доходів чи адреси потрібно оперативно подати нову декларацію та заяву.

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Джерело : Мінсоцполітики

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