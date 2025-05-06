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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Чому затримують субсидії: основні причини та куди звертатися

чому затримують субсидії
Фото: Факти ICTV

З травня в Україні запроваджені деякі оновлення у соціальній сфері. Вони стосуються перерахунку субсидій, пенсій та підтримки внутрішньо переміщених осіб. 

Факти ICTV дізнавалися, чому затримується виплата субсидій та хто може їх не отримати. 

Чому немає виплат по субсидії: основні причини 

З 1 травня стартував новий період субсидій – для неопалювального сезону, який триватиме до 1 жовтня. Розрахунок пільги для більшості громадян, які вже її отримують, здійснюється автоматично. 

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Проте, якщо в домогосподарстві змінився склад родини або майновий стан, необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів, аби уникнути втрати субсидії. Пільга може бути припинена через заборгованість за житлово-комунальні послуги. 

Отже, якщо субсидії затримуються, можливо відбулися зміни у складі родини чи майновий стан, про які ви не попередили ПФУ. Ви не отримаєте субсидію, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги. 

Коли потрібно подати документи до ПФУ, щоб не втратити субсидію: 

  • при оренді житла з самостійною оплатою послуг; 
  • за наявності зареєстрованих ВПО в оселі; 
  • якщо фактично проживає менше осіб, ніж прописано; 
  • якщо раніше субсидія була призначена у нульовому розмірі. 

Подати заяву можна: 

  • особисто або поштою до сервісного центру ПФУ; 
  • через портал або застосунок ПФУ; 
  • через портал Дія; 
  • у ЦНАПах; 
  • через місцевих уповноважених. 

Якщо документи подати у травні–червні, субсидія буде нарахована з початку неопалювального періоду. 

Пільги для ВПО на оренду житла 

З січня 2025 року діє нова програма допомоги внутрішньо переміщеним особам для оплати оренди житла. З квітня умови стали ще вигіднішими: 

  • Субсидія автоматично поновлюється кожні 6 місяців; 
  • Встановлено фіксовану частку обов’язкового платежу – 20% доходу; 
  • Виплати відповідають актуальним цінам на житло; 
  • Пільга поширюється також на оренду кімнати; 
  • Дійсний як типовий, так і індивідуально складений договір оренди; 
  • Можна орендувати житло у юридичних осіб; 
  • Власник житла може добровільно відмовитися від податкової компенсації. 

Програма доступна для ВПО, які мешкають у визначених регіонах і витрачають значну частину доходу на оренду. Оформити договір оренди слід через Пенсійний фонд. 

Що робити у разі затримки субсидій 

Порядок дій у разі затримки субсидій: 

  • Перевірити статус у ПФУ. Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ або в застосунок і перевірте, чи підтверджено вам субсидію на поточний період. 
  • Звернутися до органів ПФУ. Якщо немає відображення нарахувань або статусу субсидії, варто звернутися особисто, телефоном або через електронне звернення. 
  • Перевірити наявність заборгованості. Навіть невелика заборгованість за комунальні послуги може бути причиною зупинки виплати. Варто отримати довідки у постачальників послуг. 
  • Переоформити документи. У випадках зміни складу родини, доходів чи адреси потрібно оперативно подати нову декларацію та заяву. 

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Джерело: Мінсоцполітики
Соціальні виплати, Субсидії
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