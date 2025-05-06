Green card: як самостійно перевірити статус заявки

Щороку тисячі українців беруть участь у лотереї Diversity Visa, відомій як Green Card, яка надає шанс отримати право на постійне проживання та роботу в США. Учасники, які подавали заявки, можуть перевірити свій статус на офіційному сайті програми.

Як перевірити лотерею Грін кард та дізнатися чи отримав виграш — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Green Card: основні моменти

Green Card (Permanent Resident Card або Форма I-551) — це документ, що підтверджує статус постійного резидента США.

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Власники такої візи мають право:

працювати та проживати в будь-якому штаті США;

вільно в’їжджати та виїжджати з країни;

навчатися в американських навчальних закладах за зниженою вартістю;

отримувати певні соціальні пільги після кількох років проживання.

Термін дії Green Card становить 10 років з можливістю продовження на такий же строк, за умови дотримання встановлених правил.

Green Card: коли перевіряти результати та які подальші дії

Результати розіграшу Diversity Visa (DV) на 2026 рік доступні з 3 травня 2025 року. Всі, хто подавав заявки восени 2024 року можуть перевірити, чи були вони схвалені. Це можна зробити до 30 вересня 2026 року.

З 1 жовтня 2025 року до кінця вересня 2026 року Державний департамент США щомісяця організовуватиме співбесіди для відібраних учасників DV-лотереї. Порядкові номери переможців, які будуть викликані на співбесіду в найближчий місяць, публікуються у Visa Bulletin.

Чим менше кейс-номер, тим раніше ви зможете отримати запрошення. Повідомлення про дату співбесіди зазвичай надходить приблизно за півтора місяця до її проведення. За цей час необхідно обов’язково пройти медичний огляд.

У разі позитивного результату співбесіди та затвердження візи, паспорт залишається у посольстві для вклеювання імміграційної візи. Протягом наступних 3–5 робочих днів на вказану електронну пошту надійде повідомлення про доставлення документів, після чого їх можна буде забрати.

Як перевірити результати Green card: інструкція

Перевіряйте результати лише на офіційному сайті, щоб уникнути шахрайства.

Щоб дізнатися, чи виграли ви в лотереї, дотримуйтесь наступних кроків:

Перейдіть на офіційний сайт програми dvprogram.state.gov.

Натисніть кнопку Check Satus, тобто перевірити статус.

Введіть Confirmation Number (16-значний код, який надсилався при подачі заявки). Якщо ви загубили персональний код, то, на жаль, перевірити статус заявки буде неможливо.

Вкажіть ваше прізвище (без імені) англійською мовою та рік народження.

Пройдіть перевірку безпеки (CAPTCHA) та натисніть Submit.

Якщо ви побачите повідомлення: You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year…, це означає, що ви були відібрані для подальшої участі в програмі.

Якщо з’явиться повідомлення HAS NOT BEEN SELECTED, ваша заявка не була відібрана цього разу. Однак, рекомендується перевірити статус пізніше, оскільки можливі додаткові відбори.

Зверніть увагу, що всі переможці повинні отримати візу до 30 вересня 2026 року. Пізніше отримати документ буде неможливо.

Green card: як перевірити статус заявки та дізнатися про виграш:

Фото: Immigration-usa.org

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