Green card: як самостійно перевірити статус заявки

Щороку тисячі українців беруть участь у лотереї Diversity Visa, відомій як Green Card, яка надає шанс отримати право на постійне проживання та роботу в США. Учасники, які подавали заявки, можуть перевірити свій статус на офіційному сайті програми.

Як перевірити лотерею Грін кард та дізнатися чи отримав виграш — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Green Card (Permanent Resident Card або Форма I-551) — це документ, що підтверджує статус постійного резидента США.

Власники такої візи мають право:

Термін дії Green Card становить 10 років з можливістю продовження на такий же строк, за умови дотримання встановлених правил.

Результати розіграшу Diversity Visa (DV) на 2026 рік доступні з 3 травня 2025 року. Всі, хто подавав заявки восени 2024 року можуть перевірити, чи були вони схвалені. Це можна зробити до 30 вересня 2026 року.

З 1 жовтня 2025 року до кінця вересня 2026 року Державний департамент США щомісяця організовуватиме співбесіди для відібраних учасників DV-лотереї. Порядкові номери переможців, які будуть викликані на співбесіду в найближчий місяць, публікуються у Visa Bulletin.

Чим менше кейс-номер, тим раніше ви зможете отримати запрошення. Повідомлення про дату співбесіди зазвичай надходить приблизно за півтора місяця до її проведення. За цей час необхідно обов’язково пройти медичний огляд.

У разі позитивного результату співбесіди та затвердження візи, паспорт залишається у посольстві для вклеювання імміграційної візи. Протягом наступних 3–5 робочих днів на вказану електронну пошту надійде повідомлення про доставлення документів, після чого їх можна буде забрати.

Перевіряйте результати лише на офіційному сайті, щоб уникнути шахрайства.

Щоб дізнатися, чи виграли ви в лотереї, дотримуйтесь наступних кроків:

Якщо ви побачите повідомлення: You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year…, це означає, що ви були відібрані для подальшої участі в програмі.