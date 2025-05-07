Келлог: Україна готова до 30-денного миру, але Путін чинить перешкоди

Україна погодилася на всеосяжне перемир’я з Росією, запропоноване американською стороною, однак головною перепоною для реалізації цієї ініціативи залишається позиція російського президента Володимира Путіна.

Україна готова до перемир’я

Про це заявив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

– Українці погодилися, що необхідне всеосяжне перемир’я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні, — сказав Келлог.

За його словами, останні переговори проводились у Лондоні за участі Коаліції рішучих, яку формують Велика Британія, Франція та Німеччина. Спецпредставник наголосив, що Україна прийняла умови перемир’я попри те, що не всі з них є зручними для неї.

Зараз дивляться

– Ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися. Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат – це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться, — додав Келлог.

Він вважає, що саме російський лідер наразі гальмує процес наближення до припинення бойових дій.

Нагадаємо, ще у березні американська делегація в Саудівській Аравії виступила з ініціативою 30-денного перемир’я. Україна офіційно підтвердила готовність до такого кроку.

Водночас Кремль просував лише символічні періоди тиші — на Великдень та 9 травня.

Втім, навіть під час оголошених короткотривалих “перемир’їв”, РФ не припиняла бойових дій та обстрілів українських позицій.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова до тривалішого припинення вогню, однак лише на умовах, які мають реальні шанси зупинити вогонь, а не стати прикриттям для перегрупування ворога.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.