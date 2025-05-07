Пропагандисти у РФ “анонсують” удар Орешником по Києву: у ЦПД відповіли

Росіяни почали поширювати “страшилки” про удар Орешником по Києву, побоюючись атак по Москві.

У цьому переконаний керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Заяви РФ про удар Орешником по Києву: відповідь ЦПД

7 травня російські пропагандистські ЗМІ заполонили повідомлення, буцімто президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони РФ визначити цілі для удару балістичними ракетами середньої дальності “у відповідь на можливі провокації з боку України”.

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За попередніми даними, Росія може готувати удар ракетою Орешник по Києву.

До слова, прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков коментувати можливий удар Орешником по Києву відмовився.

Російським журналістам Пєсков заявив, що їхня позиція щодо “перемир’я” на День перемоги добре відома.

– Усі вказівки надані. Жодних нових елементів немає, – запевнив Дмитро Пєсков.

Тим часом керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголошує: Путін забув уточнити, що другий пуск Орешника взагалі був невдалий, адже банально не полетів.

– А взагалі, всі оці страшилки про Орешник є дуже простим меседжем: не бийте по Москві, ми боїмося, у нас є Орешник, – зауважив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін ще 28 квітня одноосібно оголосив так зване перемир’я з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня, оскільки планує заходи у Москві до 80-річчя Дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський Україна на це відповів, що не рекомендує гостям з інших країн відвідувати парад у Москві 9 травня з міркувань безпеки.

Тим часом російську столицю вже три дні поспіль атакують дрони.

Крім того, уночі 7 травня зазнали атаки завод оптоволоконних систем у Саранську, а також Конструкторське бюро приладобудування та Науково-виробниче об’єднання СПЛАВ у Тулі.

Уражено було ще й авіабазу Кубинка в Московській області та аеродром Шайковка в Калузькій області.

Зауважимо, що ракетою Орешник росіяни атакували Дніпро 21 листопада 2024 року.

Після того, як експерти дослідили уламки ракети, з’ясувалося, що це далеко не новітня розробка РФ, як хвалився Путін.

Орешник, який, імовірно, є модифікацією ракети РС-26 Рубіж, росіяни виготовили ще у 2017-2018 роках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Baza, Андрій Коваленко

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