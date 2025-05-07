Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025 року Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це йдеться у прокламації, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Наголошується, що в цей день буде відзначена “неперевершена міць, сила і могутність американських збройних сил. Також на сайті президента США йдеться, що Штати зобов’язуються “захищати наше священне право на свободу від усіх загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх”.

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– Я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, в силу повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, проголошую 8 травня 2025 року Днем святкування Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, – йдеться у повідомленні.

Білий дім про 8 травня 1945 року

На сайті Білого дому зазначається, що 8 травня 1945 року союзники прийняли беззастережну капітуляцію Німеччини – початок кінця довгих років жахливої та жорстокої війни.

– Мільйони безглуздо втрачених душ служать нагадуванням про те, чому ми повинні домагатися миру силою. Я залишаюся непохитно відданим тому, щоб зупинити роки нескінченних зовнішніх воєн і запобігти подальшій загибелі людей. Як я заявив під час своєї інавгураційної промови, ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми припиняємо – і моєю найгордішою спадщиною буде спадщина миротворця, – наголошують в адміністрації Трампа.

До речі, тим часом РФ готує пропагандистські заходи до 9 травня у Європі та Америці, повідомляє українська розвідка.

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