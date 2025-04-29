Продаж на OLX, Uber і Glovo: Кабмін схвалив законопроєкт про податок на доходи через цифрові платформи

Кабінет міністрів України ухвалив законопроєкт, який вносить зміни у Податковий кодекс щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Внаслідок цього запровадиться новий податок.

За інформацією Міністерства фінансів, відповідний проєкт закону уряд схвалив 29 квітня.

Продаж на цифрових платформах – зміни до Податкового кодексу

Оператори цифрових платформ у Європейському Союзі зобов’язані дотримуватися положень Директиви Ради ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування – DAC 7, тобто звітувати про доходи продавців, які користуються їхніми послугами, пояснили у Мінфіні.

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Україна готується до приєднання до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA). Вона вже діє у 29 країнах, переважно країнах ЄС.

Для цього необхідна реалізація модельних правил ОЕСР, зазначають у Міністерстві фінансів.

Податок на OLX в Україні та на інших платформах

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував текст законопроєкту, з якого оподаткуванню підлягає низка видів діяльності, які здійснюються через цифрову платформу за винагороду.

Серед них – надання в оренду нерухомого майна, зокрема житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування.

Оподаткуванню також підлягають особисті послуги, продаж товарів, надання в оренду транспортних засобів.

Законопроєктом передбачена пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%, коли звичайна ставка ПДФО в Україні становить 18%.

Обов’язки податкового агента покладаються на операторів платформ. Ймовірно, це зачепить OLX, Uber і Glovo та інші.

Право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за пільговою ставкою має платник податку-резидент, який відповідає низці вимог. Серед них:

наявність щонайменше одного поточного рахунку, відкритого спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;

здійснення розрахунків з використанням такого рахунку;

не є самозайнятою особою;

не використовує працю найманих осіб;

обсяг доходу, отриманий платником податку протягом календарного року, не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 6,7 млн грн – станом на 1 січня 2025 року);

не здійснює продаж підакцизних товарів.

Згідно з законопроєктом, фізична особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, якщо протягом календарного року здійснено не більше трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент €2 тис.

Тоді фізична особа може використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб. У такому разі ставка оподаткування становитиме 5%.

Податковим агентом фізичної особи — підзвітного продавця про доходи від здійснення звітної діяльності також є оператор платформи, через якого здійснюється продаж.

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