Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень

Погода в Україні залишатиметься нестійкою й прохолодною щонайменше до середини травня.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі щотижневого прогнозу на YouTube-каналі Факти ICTV.

Якою буде погода наступного тижня

За її словами, на вихідних та протягом наступного тижня температурний режим суттєво не зміниться.

Зараз дивляться

В країні зберігатиметься вплив холодних повітряних мас із півночі, що супроводжуватиметься атмосферними фронтами й нестабільністю в атмосфері.

– Температура вночі коливатиметься в межах від +2 до +9 градусів, денні максимуми — від +9 до +14. Лише на південному сході буде трохи тепліше — до +17, — уточнила Птуха.

На вихідних у багатьох регіонах очікуються дощі різної інтенсивності.

Так, у суботу опади пройдуть у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також у західних регіонах. У неділю — майже по всій території країни.

У ніч на суботу можливі заморозки на поверхні ґрунту в західних та Житомирській областях, а в ніч на неділю — на північному сході України.

Погода у Карпатах та у Києві

У Карпатах прогнозується найпрохолодніша погода: вночі від 0 до -5, вдень — до +7. Там зберігається сніговий покрив, а опади переважно змішані — мокрий сніг із дощем.

У столиці також зберігається прохолодна і волога погода.

– Температура в Києві вночі +2…+9, вдень — до +14. Опади можливі щодня, тому парасольку краще носити з собою, — зауважила синоптикиня.

Суттєвого потепління чекати не варто принаймні до 18 травня. Лише наприкінці наступного тижня можливе підвищення температури до +13…+19 вдень, проте це не буде різким потеплінням.

– Очікуємо, що після 18-го числа вже буде певна перебудова синоптичних процесів… Але найближчі 10 днів прохолодна погода ще триматиметься, — зазначила Птуха.

Чи можна вже купатися у морі

Температура води в морі наразі становить лише +12…+14 градусів, тому говорити про початок купального сезону зарано.

Така ж температура зберігається і в інших водоймах, зокрема у Дніпрі та в Київській області.

Нагадаємо, у Карпатах 9 травня випав сніг, а температура повітря опустилася до мінус 7 °C.

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