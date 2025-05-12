Державна підтримка після 65 років: хто може отримати та розмір

У 2025 році в Україні для людей, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії за віком передбачена державна підтримка.

Що таке державна підтримка пенсіонерам після 65 років через недостатній страховий стаж та як її отримати у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Державна підтримка після 65 років: що це та кому надається

В Україні пенсійні виплати призначать в 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 22 років. Якщо його недостатньо, тоді замість пенсії людина має право на отримання державної соціальної допомоги, тобто соціальної пенсії за віком.

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Державна підтримка після 65 років — соціальна допомога (пенсія), яка виплачується з державного бюджету тим громадянам, які не набули права на страхову пенсію через відсутність необхідного стажу.

У 2025 році таку підтримку можуть отримати особи, які відповідають наступним умовам:

досягли віку 65 років;

не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж (менш як 15 років);

не отримують інших регулярних виплат, що перевищують прожитковий мінімум;

не мають працездатних родичів, зобов’язаних утримувати (винятки допускаються);

українці або особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

Згідно з Законом України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, державна підтримка для осіб старше 65 років встановлюється на рівні 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який встановлений на дату призначення допомоги.

Розмір допомоги не може бути меншим за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2025 році він дорівнює 2 361 грн.

На виплати впливає:

розмір загального рівня доходу сім’ї;

наявність інших джерел доходу (допомога, субсидії тощо).

Повний перелік умов необхідних для отримання соціальної пенсії визначається Постановою №261 Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 року.

У 2025 році державна підтримка для людей після 65 років становить:

для людей віком від 65 років — 708 грн;

для людей з інвалідністю I групи — 2361 грн;

для людей з інвалідністю II групи — 1888 грн;

для людей з інвалідністю III групи — 1416 грн;

для священнослужителів — 1180 грн.

Державна підтримка для осіб старше 65 років: як отримати у 2025 році

Щоб отримати державну допомогу необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання й надати такі документи:

паспорт, ідентифікаційний код;

довідку про доходи;

довідку з Пенсійного фонду про відсутність права на пенсію;

інші документи за запитом органів соцзахисту.

Розгляд заяви триває орієнтовно до 10 робочих днів.

Варто зазначити, що державна підтримка після 65 років для людей, які не мають права на пенсію призначаються назавжди, а для осіб з інвалідністю — на період встановлення інвалідності.

Отже, у 2025 році надається державна підтримка пенсіонерам після 65 років через недостатній страховий стаж, людям, що не користуються жодними пенсійними чи соціальними виплатами, а також малозабезпеченим верствам населення.

Джерело: Урядовий портал

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