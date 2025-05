Головні події ночі 13 травня: атака дронів на Україну та сутички у столиці Лівії

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Росіяни завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог використав для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснив 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. На ранок 13 травня у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

З вечора 12 травня росіяни запустили по Україні ударні дрони. Ворожі БпЛА фіксувалися в Миколаївській, Одеській. Вінницькій, Кіровоградській областях. А на Сумщині ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіабомб.

Вночі у столиці Лівії Триполі спалахнули сутички, місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину. На вулицях міста була важка військова техніка, проводилась евакуація цивільних літаків.

Місцеві журналісти припустили, що причиною сутичок могло стати вбивство високопоставленого чиновника уряду національної єдності Абдула Гані аль-Кіклі, відомого як Геніва.

Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.

Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded ‘Stability Support Apparatus’ (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.

