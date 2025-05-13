Головні події ночі 13 травня: атака дронів на Україну та сутички у столиці Лівії

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Росіяни завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог використав для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснив 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. На ранок 13 травня у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака дронів на Україну

З вечора 12 травня росіяни запустили по Україні ударні дрони. Ворожі БпЛА фіксувалися в Миколаївській, Одеській. Вінницькій, Кіровоградській областях. А на Сумщині ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіабомб.

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Сутички у Триполі

Вночі у столиці Лівії Триполі спалахнули сутички, місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину. На вулицях міста була важка військова техніка, проводилась евакуація цивільних літаків.

Місцеві журналісти припустили, що причиною сутичок могло стати вбивство високопоставленого чиновника уряду національної єдності Абдула Гані аль-Кіклі, відомого як Геніва.

Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode. Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded ‘Stability Support Apparatus’ (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting. The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7 — Adi ???? (@Adi13) May 12, 2025

Міністерство оборони Уряду національної єдності Лівії оголосило про успішне завершення військової операції в столиці. Жодних подробиць щодо характеру операції та про результати не повідомляється.

Австрія хоче стати майданчиком для переговорів України та РФ

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що Австрія готова стати майданчиком для проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

Як повідомляє видання Euractiv, Україна поки не підтримала цю ініціативу через дотримання Австрією принципу нейтралітету стосовно Росії.

Рада ICAO визнала РФ винною у збитті MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала винною Російську Федерацію у збитті пасажирського літака MH17 над Донеччиною влітку 2014 року.

Рада ICAO наголошує, що Росія порушила положення Чиказької конвенції з міжнародної цивільної авіації, протиправно застосувавши військове озброєння проти пасажирського літака. Упродовж найближчих тижнів Рада ICAO має намір розглянути механізми відшкодування збитків.

Україна готова представити ЄС дорожні карти реформ

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина представила на спеціальному засіданні комітету з правових питань Європейського парламенту ключові здобутки України у сферах судової реформи, прозорості, підзвітності та загального прогресу в рамках переговорного процесу про вступ до Євросоюзу.

Україна завершила і попередньо ухвалила проєкти трьох стратегічних документів, які визначають бачення трансформації країни на період до членства України в ЄС. Зокрема, це бачення втілено у трьох дорожніх картах: з верховенства права, реформування державного управління та функціонування демократичних інституцій.

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