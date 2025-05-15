Окупанти стерли Вовчанськ з лиця землі, бої йдуть біля річки Вовча – ЗСУ

На Харківському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує концентрувати основні зусилля в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів.

Про це заявив лейтенант Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання Харків, в ефірі Армія TV.

Ситуація на Харківщині

За його словами, найінтенсивніші бойові дії точаться поблизу Вовчанських Хуторів та села Тихе. Сам Вовчанськ, який раніше був придатним до життя, нині повністю зруйнований.

Зараз дивляться

– Не залишилося нічого вцілілого, лише розбомблена цегла. Єдині місця, де ще можливо перебувати, — це підвали або підземні комунікації, — зазначив речник.

Лінія фронту наразі проходить уздовж річки Вовча, але спроб її форсування не спостерігається.

– Останні спроби були ще в морози, коли річка замерзала. Деякі ворожі піхотні групи намагалися прорватися на південний берег, однак їх вчасно виявляла наша аеророзвідка. Назад не повернувся ніхто, — розповів Шамшин.

Крім того, на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 155 бригади, противник веде інфільтраційні дії.

На межі зі смугою сусідньої бригади окупанти намагаються просочитися через бойові порядки українських сил та перерізати шляхи логістичного забезпечення.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували село на території Сумської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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