Результатом переговорів у Туреччині може бути припинення вогню – Барро

За результатами запланованих “технічних” переговорів у Туреччині, можна сподіватися на безумовне і негайне припинення вогню. А це у свою чергу дасть зелене світло на початок переговорів.

Про це в Анталії заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед неформальною зустріччю зі своїми колегами з країн-членів НАТО.

– Звичайно, технічна команда Путіна приїде сюди. Щоб зустрітися з українцями. Адже це спосіб для Росії уникнути масивних санкцій, які США та Європи готові запровадити у фінансовому та енергетичному плані, щоб змусити Путіна покласти кінець агресії, – зазначив Барро.

Він зауважив, що за підсумками цієї дискусії може бути припинення вогню, що дасть змогу розпочати переговори.

Зараз дивляться

– Унаслідок цієї технічної дискусії можемо сподіватись отримати припинення вогню без жодних умов, негайне, яке відкриє можливості для переговорів, – наголосив французький міністр.

Барро попередив про три головні пастки Кремля

Крім того, Барро вважає, що Кремль знову може розставити три головні пастки, через які провалилися попередні переговори у Туреччині у 2022 році.

– І найперша з цих пасток – це проведення переговорів без припинення вогню, тому що не можна вести переговори під бомбами, – наголосив Барро, нагадавши, що під час попередньої спроби РФ влаштувала різанину в Бучі.

Другою пасткою є бажання Кремля демілітаризувати Україну, а третьою буде її вимога зняти санкції на самому початку переговорів, а не за їхніми результатами, наголосив глава МЗС Франції.

Він сказав, що французька сторона супроводжуватиме Україну в цих переговорах, та додав, що вже мав зустріч зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга прилетіли до Анкари на переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело : Укрінформ

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