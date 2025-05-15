По результатам запланированных “технических” переговоров в Турции можно надеяться на безусловное и немедленное прекращение огня. А это в свою очередь даст зеленый свет на начало переговоров.

Об этом в Анталии заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед неформальной встречей со своими коллегами из стран-членов НАТО.

– Конечно, техническая команда Путина приедет сюда. Чтобы встретиться с украинцами. Это ведь способ для России избежать массивных санкций, которые США и Европа готовы ввести в финансовом и энергетическом плане, чтобы заставить Путина положить конец агрессии, — отметил Барро.

Он добавил, что по итогам этой дискуссии возможно прекращение огня, что позволит начать переговоры.

— В результате этой технической дискуссии можем надеяться получить прекращение огня без всяких условий, немедленное, которое откроет возможности для переговоров, — подчеркнул французский министр.

Барро предупредил о трех главных ловушках Кремля

Кроме того, Барро считает, что Кремль снова может расставить три главные ловушки, из-за которых провалились предварительные переговоры в Турции в 2022 году.

– И самая первая из этих ловушек – это проведение переговоров без прекращения огня, потому что нельзя вести переговоры под бомбами, – подчеркнул Барро, напомнив, что во время предыдущей попытки РФ устроила резню в Буче.

Второй ловушкой является намерение Кремля демилитаризировать Украину, а третьей — требование снять санкции в самом начале переговоров, а не по их результатам, подчеркнул глава МИД Франции.

Он сказал, что французская сторона будет сопровождать Украину в этих переговорах, и добавил, что уже имел встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига прилетели в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник : Укринформ

