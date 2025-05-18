Лейтенант Катерина: NYT розповіло історію єдиної жінки-пілота бойового вертольота ЗСУ

В українських повітряних силах існує лише одна жінка-пілот бойового гелікоптера – лейтенант Катерина, яка служить у 18-й окремій бригаді армійської авіації.

Історію жінки-пілота бойового гелікоптера розповіла газета The New York Times.

Єдина жінка-пілот бойового гелікоптера в ЗСУ

– Я б хотіла, щоб більше жінок літало, — каже Катерина.

За її словами, вона була єдиною жінкою серед 45 чоловіків під час навчання в Харківському національному університеті Повітряних сил ЗСУ.

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Катерина розповідає, що навіть зараз у головному військовому авіаційному закладі країни вкрай мало жінок, які вчаться на пілотів, але деякі дівчата пишуть їй в Instagram за порадами.

– Я намагаюся підтримати їх і сказати, що у них все вийде, — розповідає вона.

Університет, про який каже Катерина, не став розкривати NYT дані про кількість пілотів.

Як пише газета, батько Катерини був офіцером на авіабазі, але бажання керувати вертольотом в неї з’явилось після польоту на Мі-8, коли їй було 10 років.

Катерина розповідає, що іноді має сумніви щодо своїх сил, але це стається не лише в армії, а й загалом у будь-якій професії, “особливо коли ти жінка”.

У 16 років майбутня жінка-пілот бойового вертольота вступила до ХНУПС, а під час навчання один з викладачів спитав її в грубій формі: “Навіщо ти тут? Це не для дівчат. У тебе нічого не вийде”.

Втім Катерину надихнула жінка-інструктор на вертолітних тренажерах, щоб та продовжувала навчатись.

– Вона сказала мені, щоб я нікого не слухала, і я подумала: якщо вона може літати, то чому я не можу? — каже Катерина.

Вже під час повномасштабної війни з Росією, у 2023 році, Катерина потрапила до 18-ї окремої бригади армійської авіації, хоча бойові завдання почала виконувати у вересні 2024.

Зараз Катерина служить другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8 та вже здійснила понад 30 бойових вильотів.

– Я ніколи не хвилююся під час польоту. Всі важкі думки можуть прийти до або після. Під час польоту мій розум чистий, — каже військова.

Один із бойових польотів пілотеси стався минулого тижня, коли вона керувала так званим радіорелейним гелікоптером, забезпечуючи зв’язок для двох інших, які летять попереду і роблять залпи ракетами по російських цілях.

– Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль, як сьогодні, — я знаю, що завдання виконано. Відчуваю: “Фух, чудово, ми впоралися”, — розповідає Катерина.

Жінка-пілот ЗСУ розповідає, що чоловіки, з якими вона служить, частіше за все намагаються її підтримати, але іноді допускають сексистські коментарі. Втім Катерина каже, що навчилась ігнорувати подібні випади з боку чоловіків.

Джерело : NYT

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