21 тис. абонентів без світла та евакуація: яка ситуація на Сумщині через обстріли РФ

Через російські удари є руйнування об’єктів електро- та газопостачання у Сумській області.

Про це в ефірі Суспільне. Студія розповів начальник ОВА Олег Григоров.

За минулу добу РФ 135 разів обстріляла регіон. 100 ударів прийшлось по Краснопільській громаді. Є руйнування об’єктів газо- та електропостачання. Через це майже 21 тис. абонентів без електроенергії, а майже 10,5 тис. — без газопостачання. Наразі здійснюються відповідні роботи.

Зараз дивляться

– Більшість абонентів фактично не перебувають в населених пунктах через примусову евакуацію, неможливість проживання на цій території, – говорить начальник ОВА.

Водночас за минулу добу відновили два об’єкти електропостачання, один – газопостачання. Як зауважив Олег Григоров, ці роботи з урахуванням безпекової складової проводяться на системній основі.

– 5-кілометрова, 10-кілометрова зони – найбільш небезпечні з урахуванням тієї інтенсивності ворога на напрямках, на яких він веде наступальні дії. Наразі йдеться про Веселівку, Журавку, Новеньке, Басівку – на цих напрямках цивільного населення 100% немає, – зазначив Олег Григоров.

У разі погіршення безпекової ситуації у певних населених пунктах буде проводитися евакуація населення.

– Передбачена підготовка до евакуації на випадок ускладнення (ситуації, –Ред.). Це розуміння вразливих категорій населення, які потребуватимуть допомоги. Це взаємодія зі складовими Сил безпеки і оборони ЗСУ, розуміння тих ділянок, де необхідно укріплювати фортифікаційні споруди, логістичні шляхи. Ми розуміємо, що евакуація – це крайній захід, – повідомив він.

Евакуація з Сумщини

Наразі мешканці з 202 населених пунктів у 14 громадах підлягають обов’язковій евакуації:

– Евакуйовано майже 65% населення, це близько 56 тис. людей. 804 дитини, які підлягали обов’язковій евакуації, – евакуйовано, – додав він.

Як зауважив начальник ОВА, близько 90% евакуйованих людей самостійно винаймають житло або ж живуть у своїх родичів. До того ж в області є 10 тис. ліжкомісць, які пристосовані для переміщених осіб.

Нагадаємо, на початку травня у Сумській області було оголошено термінову евакуацію з двох міст – Білопілля та Ворожби.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.