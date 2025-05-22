Тиск на РФ і підтримка армії: Зеленський провів переговори з прем’єром Греції

Сьогодні відбулася розмова між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Говорили про тиск на Росію та продовження підтримки України. Про це повідомили в Офісі президента.

Контакти з партнерами

За словами Володимира Зеленського, йшлося, зокрема, про контакти з європейськими партнерами та президентом США Дональдом Трампом.

– У ці дні багато дипломатичної роботи. Потрібен сильний тиск і додаткові санкції проти Росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання Росії її закінчувати, – зазначив президент України.

Подяка за 17-й пакет санкцій

Зеленський подякував Кіріакосу Міцотакісу, усьому Європейському Союзу за 17-й пакет санкцій. За словами глави держави, Москва має бути позбавлена всього, що дозволяє фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску.

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– Звичайно, важливо продовжувати підтримку України, нашої армії, власного оборонного виробництва і зміцнювати ППО. Дякую за готовність і надалі допомагати в захисті життів, – сказав Володимир Зеленський.

Президент запросив прем’єр-міністра Греції взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Кіріакос підтвердив, що приїде.

Джерело : Офіс президента

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