Під Скадовськом вибухнув УАЗ Patriot із кадирівцями: у ГУР розповіли деталі
Жоден із чотирьох кадирівців, які були в салоні автівки, що вибухнула між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області 20 травня, не вижив.
Про це 22 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вибух УАЗ Patriot із кадирівцями під Скадовськом: що відомо
Вибух УАЗ Patriot із кадирівцями стався ще 20 травня.
Першими деталями надзвичайної події українські розвідники поділилися сьогодні, 22 травня.
За даними ГУР, у салоні УАЗ Patriot, що вибухнув між Скадовськом і Антонівкою, перебувало четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу Ахмат.
Спершу вибухнула машина з кадирівцями, а потім почав детонувати боєкомплект, який перевозили загарбники.
Відомо, що жоден з окупантів не вижив.
– За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата, – зауважили в Головному управлінні розвідки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ГУР
Фото ілюстративне: Міноборони Росії