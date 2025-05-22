Під Скадовськом вибухнув УАЗ Patriot із кадирівцями: у ГУР розповіли деталі

Жоден із чотирьох кадирівців, які були в салоні автівки, що вибухнула між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області 20 травня, не вижив.

Про це 22 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вибух УАЗ Patriot із кадирівцями під Скадовськом: що відомо

Вибух УАЗ Patriot із кадирівцями стався ще 20 травня.

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Першими деталями надзвичайної події українські розвідники поділилися сьогодні, 22 травня.

За даними ГУР, у салоні УАЗ Patriot, що вибухнув між Скадовськом і Антонівкою, перебувало четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу Ахмат.

Спершу вибухнула машина з кадирівцями, а потім почав детонувати боєкомплект, який перевозили загарбники.

Відомо, що жоден з окупантів не вижив.

– За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата, – зауважили в Головному управлінні розвідки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ГУР

Фото ілюстративне: Міноборони Росії

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