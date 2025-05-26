Через війну чимало родин стикаються з необхідністю зміни місця проживання. Переїзди, часто вимушені, несуть із собою низку організаційних питань, серед яких одне з найважливіших – влаштування дітей у дитячі садочки на новому місці.

Факти ICTV дізнавалися, як перевести дитину в інший дитячий садочок.

Як перевести дитину в інший дитячий садок

Спочатку оберіть заклад, який вас влаштовує. Рекомендується особисто поспілкуватися з завідувачем, дізнатися про наявність вільних місць, програму розвитку, харчування та розпорядок дня.

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Якщо в закладі є вільні місця, вас попросять написати заяву на зарахування. У деяких випадках можуть запропонувати стати в електронну чергу через міську систему (наприклад, в Україні це система реєстрації на сайті вашої міської ради).

Повідомте про намір перевести дитину завідувача поточного дитячого садка. Вам потрібно буде написати заяву про відрахування дитини з обґрунтуванням причини.

Що потрібно щоб перевести дитину в інший дитячий садочок:

медична карта (форма № 026/о);

копія свідоцтва про народження;

документи щодо щеплень (форма № 063/о);

характеристики та рекомендації вихователів (іноді).

Ці документи потрібно буде передати в новий садочок. Деякі садочки можуть вимагати нову довідку від педіатра або повторне проходження медогляду, особливо якщо дитина певний час не відвідувала заклад.

Наявність місць — головна умова. Якщо у вибраному садку немає місць, доведеться чекати або розглядати інші варіанти.

Психологічна адаптація дитини — переведення може бути стресом. Пояснюйте дитині причину змін у доступній формі та підтримуйте її в перші тижні.

Період адаптації в новому колективі може тривати 2–4 тижні. У цей час важлива співпраця з новими вихователями.

Як перевести дитину в інший садок у Києві

Заявка на переведення оформлюється так само, як і перша заявка на вступ. Вона автоматично вважається переведенням, якщо ви вже раніше реєстрували дитину в садочку. У такому випадку нова черга враховує дату першої реєстрації, і ця інформація буде зазначена як повторна у списку заяв.

Перша заявка має мати статус Дитина оформлена (цей статус можна знайти в розділі Архівні заявки).

Кроки для подання заявки на переведення в інший дитячий садок:

Авторизуйтесь у кабінеті батьків: https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/cabinet .

Натисніть кнопку Додати нову заявку.

Заповніть форму та натисніть Далі.

Внесіть усі необхідні дані.

Поставте галочку у полі згоди на обробку персональних даних відповідно до ст. 11 Закону України Про захист персональних даних.

Натисніть Зареєструвати.

Перевірте правильність введених даних і натисніть Відправити дані.

Додайте обрані дитячі садки до списку бажаних.

У черзі така заявка відображатиметься з позначкою повторна, що означає, що збережена дата первинної реєстрації. При наведенні курсора на цей напис (у браузері Google Chrome) можна побачити точну дату.

Після отримання нового запрошення, напишіть заяву на відрахування дитини зі старого садочка та передайте її директору. Перенесіть особову справу та інші документи до нового садочка. Медичні довідки потрібно оновити, якщо з дати їх оформлення минуло понад 6 місяців. У разі потреби ви можете відмовитись від нового запрошення і залишити дитину у поточному закладі.

Джерело: Техпідтримка системи онлайн запису до дитячих садочків Києва

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