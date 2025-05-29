Сили безпілотних систем уразили ворожу станцію РЕБ Борисоглєбськ-2

Оператори безпілотних літальних апаратів 413 батальйону Рейд, що входить до складу Сил безпілотних систем, виявили та успішно знищили одну з передових російських систем радіоелектронної боротьби.

Про це інформують Сили безпілотних систем ЗСУ.

Військові СБС уразили комплекс РЕБ Борисоглєбськ-2

– Бійці 413-го батальйону Рейд СБС виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б Борисоглєбськ-2 ЗС РФ, – йдеться у повідомленні.

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Комплекс Борисоглєбськ-2 є одним із найбільш технологічних засобів РЕБ на озброєнні російських військ.

Його основне призначення – ведення радіорозвідки та блокування широкого спектру засобів зв’язку, систем управління та навігації противника. Особливо активно цей комплекс застосовується окупантами проти українських дронів.

Це не перший успішний удар по ключовій військовій інфраструктурі противника. У квітні Повітряні сили Збройних сил України знищили командний пункт 81 самохідного артилерійського полку ЗС РФ, розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Тоді ударні сили ЗСУ повністю зруйнували укріплену бетонну будівлю, де знаходився штаб ворога, ліквідувавши від 20 до 30 російських військових.

За останню добу Сили оборони України знищили 1 050 окупантів, продовжуючи завдавати втрат ворогу як у техніці, так і в особовому складі.

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