З початком повномасштабної війни в Україні майже у всіх регіонах запровадили комендантську годину – заборону перебування на вулицях чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток у певні години.

Але починаючи з 16 січня, уряд надав регіонам право запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Чи передбачено відповідальність за порушення комендантської години Факти ICTV розпитали у молодшого юриста LCF Данила Макаренка.

Порушення комендантської години: суми штрафів 2026

За словами юриста, комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією (у разі її утворення), який доводиться до відома військових адміністрацій.

Таким чином, в різних областях може встановлюватись різний час комендантської години, так в Києві вона діє з 00:00 до 05:00 згідно з Наказом Київської міської військової адміністрації №1 від 20.03.2023, а в Ужгороді комендантська година не встановлена, що варто зазначити, є скоріше виключенням.

У всіх інших областях військові адміністрації встановлюють години початку і завершення обмеження, які можуть несуттєво відрізнятися.

– Наразі, фактично, покарання за порушення комендантської години відсутнє. Але можуть притягнути до відповідальності за злісну непокору поліції. Але, щоб за це покарати, повинна бути законна вимога. До прикладу – показати документи. Якщо їх надати, то поліція відпустить, – наголосив юрист.

У зв’язку з чим у Верховній Раді часто піднімається питання встановлення штрафу за порушення комендантської години, зокрема:

№ 10195 Проєкт(жовтень 2023) – передбачав жорсткіші штрафи: від 8 500 до 17 000 грн за перше порушення, а при повторі – сума зростала вдвічі. Для бізнесу штрафи мали бути 51 000-102 000 грн з можливим подвоєнням. Однак законопроєкт №10195 не було ухвалено (у травні 2024 його відхилили у другому читанні).

№ 13633 Проєкт(серпень 2025) – урядова ініціатива, що доповнює КУпАП статтею 210‑2 (“порушення обмежень під час воєнного стану”). За ним за незаконне перебування під час евакуації та за порушення комендантської години пропонуються штрафи: 850-1 700 грн за перше порушення та 1 700-3 400 грн за повторне. Законопроєкт також пропонує надати поліції право адміністративно затримувати таких порушників. Документ перебуває на розгляді у Верховній Раді.

– Таким чином, наразі відсутнє покарання за порушення комендантської години, у зв’язку з чим обговорюється запровадження норм, які дозволять накладати санкції на осіб, які порушують комендантську годину, – підсумував експерт.

