Коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому 2025: графік за населенними пунктами

На Кіровоградщині розпочали хлорувати воду з метою запобігання загостренню санітарно-епідеміологічної ситуації. Роботи проводяться у містах: Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ згідно з графіком комплексної дезінфекції.

Що відомо про хлорування води у місті Кропивницький у 2025 році та коли проводитимуться роботи — читайте в матеріалі Факти ICTV.

Коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому у 2025 році

Обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро-Кіровоград повідомляє, що у Кропивницькому триватиме планова дезінфекція (гіперхлорування) водопровідних мереж.

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Роботи проводитимуться 4 червня (з 22:00) до 8 червня (до 16:00) 2025 року.

Ці заходи проводяться для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та покращення якості питної води.

Скільки днів будуть хлорувати воду в Кропивницькому

Графік хлорування води в Кропивницькому у 2025 році:

з 00:00 5 червня — селища Созонівка, Молодіжне, Підгайці, мікрорайон Стара Балашівка.

з 06:00 5 червня — лівобережна частина міста, зокрема мікрорайони Новомиколаївка, Некрасівка, Полтавська, Велика Балка, Сегмент, Кущівка, Катранівка, Центр, Ковалівка, Шкільний.

з 00:00 6 червня — правобережна частина міста, зокрема вулиці Державності, Незалежності, Героїв України, Академіка Тамма, Л. Каденюка, Героїв-рятувальників, Соборна; мікрорайони 101-й, Радист, Черемушки, Новоолексіївка, Нова Балашівка, Райцентр, Озерна Балка; селище Соколівське.

з 08:00 6 червня — Масляниківка, Арнаутове, Завадівка, селища Гірниче та Сонячне.

Зазначається, що 8 червня 2025 року після 16:00 подання води відновиться у звичайному режимі з нормативним вмістом хлору.

Рекомендації для мешканців під час хлорування води

У ОКВП Дніпро-Кіровоград повідомляють, що під час проведення робіт вода буде з підвищеним вмістом хлору, тому придатна лише для технічних потреб.

У зв’язку з цим під час хлорування води рекомендується:

Зробити запас питної води на період проведення робіт.

Уникати вживання води з-під крана для пиття та приготування їжі до завершення дезінфекції.

Використовувати воду лише для технічних потреб, таких як прибирання чи прання.

Після завершення робіт відкрити крани та спустити воду до зникнення запаху хлору.

Очистити фільтри для води або замінити їх після завершення хлорування.

Для отримання додаткової інформації та уточнення, коли саме будуть хлорувати воду в Кропивницькому у 2025 році, рекомендується звертатися до офіційних джерел, таких як підприємство Дніпро-Кіровоград, або стежити за місцевими новинними ресурсами.

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