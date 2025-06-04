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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
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Коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому 2025: графік за населенними пунктами

коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому
Фото: Pexels

На Кіровоградщині розпочали хлорувати воду з метою запобігання загостренню санітарно-епідеміологічної ситуації. Роботи проводяться у містах: Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ згідно з графіком комплексної дезінфекції.

Що відомо про хлорування води у місті Кропивницький у 2025 році та коли проводитимуться роботи — читайте в матеріалі Факти ICTV.

Коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому у 2025 році

Обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро-Кіровоград повідомляє, що у Кропивницькому триватиме планова дезінфекція (гіперхлорування) водопровідних мереж.

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Роботи проводитимуться 4 червня (з 22:00) до 8 червня (до 16:00) 2025 року.

Ці заходи проводяться для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та покращення якості питної води.

Скільки днів будуть хлорувати воду в Кропивницькому

Графік хлорування води в Кропивницькому у 2025 році:

  • з 00:00 5 червня — селища Созонівка, Молодіжне, Підгайці, мікрорайон Стара Балашівка.
  • з 06:00 5 червня — лівобережна частина міста, зокрема мікрорайони Новомиколаївка, Некрасівка, Полтавська, Велика Балка, Сегмент, Кущівка, Катранівка, Центр, Ковалівка, Шкільний.
  • з 00:00 6 червня — правобережна частина міста, зокрема вулиці Державності, Незалежності, Героїв України, Академіка Тамма, Л. Каденюка, Героїв-рятувальників, Соборна; мікрорайони 101-й, Радист, Черемушки, Новоолексіївка, Нова Балашівка, Райцентр, Озерна Балка; селище Соколівське.
  • з 08:00 6 червня — Масляниківка, Арнаутове, Завадівка, селища Гірниче та Сонячне.

Зазначається, що 8 червня 2025 року після 16:00 подання води відновиться у звичайному режимі з нормативним вмістом хлору.

Рекомендації для мешканців під час хлорування води

У ОКВП Дніпро-Кіровоград повідомляють, що під час проведення робіт вода буде з підвищеним вмістом хлору, тому придатна лише для технічних потреб.

У зв’язку з цим під час хлорування води рекомендується:

  • Зробити запас питної води на період проведення робіт.
  • Уникати вживання води з-під крана для пиття та приготування їжі до завершення дезінфекції.
  • Використовувати воду лише для технічних потреб, таких як прибирання чи прання.
  • Після завершення робіт відкрити крани та спустити воду до зникнення запаху хлору.
  • Очистити фільтри для води або замінити їх після завершення хлорування.

Для отримання додаткової інформації та уточнення, коли саме будуть хлорувати воду в Кропивницькому у 2025 році, рекомендується звертатися до офіційних джерел, таких як підприємство Дніпро-Кіровоград, або стежити за місцевими новинними ресурсами.

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