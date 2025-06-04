Коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому 2025: графік за населенними пунктами
На Кіровоградщині розпочали хлорувати воду з метою запобігання загостренню санітарно-епідеміологічної ситуації. Роботи проводяться у містах: Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ згідно з графіком комплексної дезінфекції.
Що відомо про хлорування води у місті Кропивницький у 2025 році та коли проводитимуться роботи — читайте в матеріалі Факти ICTV.
Коли будуть хлорувати воду в Кропивницькому у 2025 році
Обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро-Кіровоград повідомляє, що у Кропивницькому триватиме планова дезінфекція (гіперхлорування) водопровідних мереж.
Роботи проводитимуться 4 червня (з 22:00) до 8 червня (до 16:00) 2025 року.
Ці заходи проводяться для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та покращення якості питної води.
Скільки днів будуть хлорувати воду в Кропивницькому
Графік хлорування води в Кропивницькому у 2025 році:
- з 00:00 5 червня — селища Созонівка, Молодіжне, Підгайці, мікрорайон Стара Балашівка.
- з 06:00 5 червня — лівобережна частина міста, зокрема мікрорайони Новомиколаївка, Некрасівка, Полтавська, Велика Балка, Сегмент, Кущівка, Катранівка, Центр, Ковалівка, Шкільний.
- з 00:00 6 червня — правобережна частина міста, зокрема вулиці Державності, Незалежності, Героїв України, Академіка Тамма, Л. Каденюка, Героїв-рятувальників, Соборна; мікрорайони 101-й, Радист, Черемушки, Новоолексіївка, Нова Балашівка, Райцентр, Озерна Балка; селище Соколівське.
- з 08:00 6 червня — Масляниківка, Арнаутове, Завадівка, селища Гірниче та Сонячне.
Зазначається, що 8 червня 2025 року після 16:00 подання води відновиться у звичайному режимі з нормативним вмістом хлору.
Рекомендації для мешканців під час хлорування води
У ОКВП Дніпро-Кіровоград повідомляють, що під час проведення робіт вода буде з підвищеним вмістом хлору, тому придатна лише для технічних потреб.
У зв’язку з цим під час хлорування води рекомендується:
- Зробити запас питної води на період проведення робіт.
- Уникати вживання води з-під крана для пиття та приготування їжі до завершення дезінфекції.
- Використовувати воду лише для технічних потреб, таких як прибирання чи прання.
- Після завершення робіт відкрити крани та спустити воду до зникнення запаху хлору.
- Очистити фільтри для води або замінити їх після завершення хлорування.
Для отримання додаткової інформації та уточнення, коли саме будуть хлорувати воду в Кропивницькому у 2025 році, рекомендується звертатися до офіційних джерел, таких як підприємство Дніпро-Кіровоград, або стежити за місцевими новинними ресурсами.