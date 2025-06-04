Українські військові знають, що робити: Зеленський назвав мету росіян у Сумській області

Російська окупація прикордонних сіл у Сумській області – ще одна хвиля наступу, який Москва почала до початку Курської операції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в середу, 4 червня.

Наступ Росії у Сумській області

– Для нас нічого нового, тут немає сюрпризів. Військові знають, що їм робити. Це було ще понад рік тому, коли ми почали Курський напрямок. Ми вважали, що вони почнуть саме з Сум. Це не нова операція, а ще одна хвиля наступу, – сказав Зеленський.

За словами президента України, російським військам не вистачає сил, щоб окупувати місто Суми.

Зараз дивляться

На його думку, армія РФ пішла б швидшою хвилею, якби мала більше засобів. Він вважає, що росіяни прагнуть окупації Сумської та Харківської областей.

– Спочатку в них бажання – ця лінія. Потім вони вирішили, що достатньо буде контролювати та руйнувати Суми, інші важливі міста. Достатньо буде 30-40 км від кордону. Потім вони зменшили до 7-10 км, бо не вистачало сил, – стверджує він.

Зеленський вважає, що росіяни відтерміновують всі ці заходи, оскільки в них не вистачає сил, а також щоб запобігти санкціям та іншим рішенням.

Як повідомляли у Сумській ОВА, ситуація в прикордонні залишається складною, динамічною, але контрольованою.

Як йдеться у повідомленні, найінтенсивніші бойові дії – у районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися.

Як стверджують у Сумській ОВА, цивільне населення з цих територій вже давно евакуйоване. Українські підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян на Сумщині.

Джерело : Суспільне

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