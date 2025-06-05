Код 95: як отримати кваліфікаційну картку водія для роботи в Європі

Україна поступово впроваджує європейські стандарти в різних сферах, зокрема й у сфері транспорту. Торік було оновлено правила ліцензування перевізників. Відтепер усі водії, які виконують міжнародні перевезення пасажирів або вантажів, зобов’язані мати Код 95 — підтвердження їхньої професійної кваліфікації.

Що таке код 95 та як його отримати, читайте далі в матеріалі.

Код 95: що це

Код 95 для водіїв — це спеціальна відмітка в посвідченні водія, яка підтверджує проходження професійної підготовки для керування вантажним або пасажирським транспортом у комерційних цілях в країнах ЄС.

Зараз дивляться

Це європейські стандарти для водіїв та маркування, яке додається до певних категорій у водійському посвідченні. Воно означає, що водій:

пройшов початкову професійну підготовку

підтвердив свою кваліфікацію (періодичне навчання кожні 5 років),

і має право працювати водієм у міжнародних та внутрішніх перевезеннях в ЄС.

Кому треба код 95 – кваліфікаційна картка водія

Для всіх, хто працює водієм (не просто керує авто, а саме працює в перевезеннях) у таких категоріях:

C, C1, CE, C1E — вантажівки

D, D1, DE, D1E — автобуси

Код 95: як отримати

Код 95 є обов’язковим у країнах Євросоюзу. Якщо ви хочете офіційно працювати водієм у ЄС, цей код — обов’язкова умова. Для українських водіїв, які хочуть працювати в Європі, також можливе навчання у сертифікованих центрах з видачею європейського зразка.

Уже тисячі водіїв успішно підтвердили свою професійну компетентність, склавши відповідне навчання та отримавши необхідні документи. Дані про них внесено до електронної бази. Тим, хто ще не пройшов процедуру, варто поквапитися — термін спливає 20 серпня цього року.

Для водіїв передбачено кваліфікаційну картку, яка засвідчує їхні знання, навички та право здійснювати перевезення важких вантажів. Її видають після проходження спеціальних курсів, і дійсна вона протягом 5 років. Впровадження цієї системи покликане підвищити безпеку на дорогах і мінімізувати проблеми під час міжнародних рейсів.

На сьогодні в Україні працює понад 20 акредитованих навчальних центрів, де можна пройти сертифіковану підготовку. Тривалість курсів становить 1 тиждень для водіїв зі стажем, і від 4 до 8 тижнів — для тих, хто отримав права після 2021 року. Теоретична частина доступна в онлайн-форматі.

Що потрібно для реєстрації на курси Код 95:

копія паспорта або ID-картки з місцем реєстрації;

ксерокопія закордонного паспорта;

фотографія розміром 3,5×4,5 см;

копія ідентифікаційного коду;

копія водійського посвідчення.

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