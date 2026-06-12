Жозе Моурінью знову очолив Реал Мадрид: деталі угоди
- Реал Мадрид офіційно призначив Жозе Моурінью головним тренером команди.
- За повернення португальського наставника мадридський клуб виплатив Бенфіці €15 млн компенсації.
- Моурінью вже працював у Реалі та виграв із командою Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії.
Мадридський Реал підтвердив призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті вершкових.
Моурінью – головний тренер Реал Мадрид
63-річний фахівець уклав із Реалом трирічний контракт і приступить до роботи, коли команда повернеться на передсезонні збори 13 липня.
Реал Мадрид виплатив Бенфіці €15 млн компенсації, щоб повернути португальського тренера на Сантьяго Бернабеу. Востаннє Моурінью очолював Реал приблизно 13 років тому.
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Флорентіно Перес обіцяв знову призначити Моурінью головним тренером, якщо його переоберуть президентом клубу на початку цього місяця.
79-річний Перес, який обіймає цю посаду з 2009 року, переміг на виборах свого суперника Енріке Рікельме, набравши 65% голосів.
Під час попереднього перебування в Мадриді, яке тривало три сезони, Моурінью виграв титул чемпіона Ла Ліги, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.
Після відходу з Реала він очолював клуби англійської Прем’єр-ліги — Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем Готспур, а також працював у Ромі, Фенербахче та Бенфіці.
У минулому сезоні Бенфіка під керівництвом Моурінью не зазнала жодної поразки у Прімейрі, хоча змогла посісти лише третє місце, пропустивши вперед Порту та Спортинг.
Щодо Реала, то у січні клуб розпрощався з Хабі Алонсо, а до кінця сезону команду очолював Альваро Арбелоа.