Мадридський Реал підтвердив призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті вершкових.

Моурінью – головний тренер Реал Мадрид

63-річний фахівець уклав із Реалом трирічний контракт і приступить до роботи, коли команда повернеться на передсезонні збори 13 липня.

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Реал Мадрид виплатив Бенфіці €15 млн компенсації, щоб повернути португальського тренера на Сантьяго Бернабеу. Востаннє Моурінью очолював Реал приблизно 13 років тому.

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Флорентіно Перес обіцяв знову призначити Моурінью головним тренером, якщо його переоберуть президентом клубу на початку цього місяця.

79-річний Перес, який обіймає цю посаду з 2009 року, переміг на виборах свого суперника Енріке Рікельме, набравши 65% голосів.

Під час попереднього перебування в Мадриді, яке тривало три сезони, Моурінью виграв титул чемпіона Ла Ліги, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Після відходу з Реала він очолював клуби англійської Прем’єр-ліги — Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем Готспур, а також працював у Ромі, Фенербахче та Бенфіці.

У минулому сезоні Бенфіка під керівництвом Моурінью не зазнала жодної поразки у Прімейрі, хоча змогла посісти лише третє місце, пропустивши вперед Порту та Спортинг.

Щодо Реала, то у січні клуб розпрощався з Хабі Алонсо, а до кінця сезону команду очолював Альваро Арбелоа.

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