Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 4 серпня

У четвер, 5 червня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою до 4 серпня.

Про це повідомило Суспільне.

Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

Під час суду прокурор Дмитро Петльований клопотав про продовження арешту для В’ячеслава Зінченка на 60 діб без права внесення застави.

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Він сказав суду, що в разі зміни запобіжного заходу Зінченка з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від подальшої явки до суду.

Натомість адвокат підсудного Ігор Сулима заперечував проти клопотання. Він просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

У підсумку суд задовольнив клопотання прокурора. Запобіжний захід — арешт без визначення розміру застави продовжили до 4 серпня включно. Наступне засідання відбудеться 11 червня о 10:30.

Вбивство Ірини Фаріон

Вбивство мовознавиці Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові. У неї вистрелили неподалік її будинку. Пізніше вона померла у реанімації.

Через шість днів спецпризначенці у Дніпрі затримали 18-річного студента В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у її вбивстві.

За інформацією слідства, правоохоронці встановили особу підозрюваного завдяки записам із камер спостереження. Хлопець нібито змінив три орендовані квартири поблизу центру Львова.

Згодом у СБУ заявили, що перевіряють Зінченка на можливу причетність до неонацистського руху, осередок якого діє в РФ.

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