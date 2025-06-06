Карта бойових дій на 6 червня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 204 бойових зіткнення.

Такі дані 6 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 6 червня 2025

Ситуація в Україні на 6 червня 2025

На Харківському напрямку – дев’ять боєзіткнень за добу у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбито п’ять атак окупантів поблизу Западного, Петропавлівки, Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 6 червня 2025

особового складу – близько 993 910 (+1160) осіб;

танків – 10 889 (+2);

бойових броньованих машин – 22 685 (+5);

артилерійських систем – 28 794 (+44);

РСЗВ – 1 406;

засобів ППО – 1 180 (+3);

літаків – 413;

вертольотів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 193 (+174);

крилатих ракет – 3 271;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 913 (+101);

спеціальної техніки – 3 907.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.