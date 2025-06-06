Загалом 80 людей постраждали і четверо загинули внаслідок нічної атаки РФ на Україну – Зеленський

Загалом 80 людей постраждали та ще четверо загинули внаслідок російської нічної атаки по українських містах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1999-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про атаку РФ по Україні

– Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз, відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним і близьким, – сказав Зеленський.

За його словами, під завалами ще можуть бути люди. Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і були вбиті повторним російським ударом.

Зараз дивляться

Серед них: Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини, розповів Зеленський.

На його думку, це був цинічний російський удар по звичайних містах України. Він зазначив, що армія РФ застосувала понад 400 безпілотників і більш як 40 ракет.

Значну частину вдалося збити, але не всі засоби повітряного нападу, зазначив президент України.

Зеленський про наміри росіян розколоти світ

На жаль, не всі у світі засуджують такі удари. Саме цим користується російський диктатор Володимир Путін.

На думку Зеленського, глава Кремля виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну, вважає він.

– Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений. Для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню, – переконаний Зеленський.

Президент України наголосив, що треба тиснути на Росію, щоб удари припинилися.

Крім цього, Зеленський заслухав сьогодні доповідь української команди, яка була на тижні в Сполучених Штатах Америки. Серед них – урядовці, військові, представники Офісу президента.

Вони обговорили зустрічі, які відбулися, і перемовини, які ще готуються.

Володимир Зеленський подякував усім у Конгресі, адміністрації США та американських медіа, хто розуміє, що відбувається, а також як можна завершити цю війну достойно та надійно.

Глава держави провів також нараду підготовчу з дипломатами щодо заходів, які заплановані на червень – це європейські держави, країни Великої сімки, партнери України в інших частинах світу.

– Все для того, щоб Україна зберігала незалежність і щоб наша українська стійкість була впевненою. Дякую. Слава Україні, – резюмував Володимир Зеленський.

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