США не полишають Рамштайн, але лідерство тепер за Британією та Німеччиною — Пентагон

Сполучені Штати Америки передали лідерство у Контактній групі з питань оборони України, відомій як формат Рамштайн, Німеччині та Великій Британії — і це не стало несподіванкою.

США прагнули передати Рамштайн Британії та Німеччині

За словами очільника Пентагону Піта Гегсета, такий крок був запланований ще на початку роботи нової адміністрації президента Дональда Трампа.

– З самого початку роботи цієї адміністрації ми працювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили. І я їм за це дуже вдячний, — заявив міністр оборони США журналістам у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн НАТО 5 червня.

Гегсет наголосив, що, попри зміну лідерства, США продовжують брати активну участь у роботі Рамштайну.

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Зокрема, країну на останньому засіданні 4 червня представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.

– Ви ж були на засіданні? — звернувся Гегсет до дипломата. – Я на всіх зустрічах, так, — підтвердив Вітакер. – Ми, безумовно, були на цій зустрічі і зробили свій внесок, — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гегсет не був присутній на засіданні формату Рамштайн, яке відбулося 4 червня у штаб-квартирі НАТО.

Тим часом посол Вітакер прокоментував нещодавні події, зокрема загрози з боку ворожих дронів та українську операцію Павутина, підкресливши, що США активно засвоюють уроки війни між Росією та Україною.

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