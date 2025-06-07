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Валентина Летяк, редакторка стрічки
1 хв.

Карта бойових дій на 7 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.

Такі дані 7 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 7 червня 2025

Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025
Карта бойових дій на 7 червня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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