Звинувачення росіян у бік України щодо нібито підготовки атаки на Росію з території Латвії є черговою дезінформаційною кампанією проти Балтійського регіону.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий у Х.

Як в Україні та Латвії реагують на фейк Москви

Георгій Тихий наголосив, що у заявах Москви про Україну та Латвію немає жодної краплі правди, тож їх офіційно спростовують.

– Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має таких намірів. Російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом, – зазначив речник.

У МЗС висловили подяку латвійським друзям за те, що вони бачать цю брехню наскрізь.

Тим часом президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав у Х, що Росія бреше, стверджуючи, що Латвія дозволила б будь-якій країні використовувати свій повітряний простір та територію для ударів по Росії чи будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, у п’яти районах Латвії вранці 17 травня оголошували повітряну загрозу через безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

