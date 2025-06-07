Ми не діти у парку, а Путін – убивця: Зеленський про порівняння Трампа війни з бійкою

Президент України Володимир Зеленський спростував слова президента США Дональда Трампа, коли той під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі порівняв Росію та Україну із “дітьми, які б’ються в парку… й іноді краще дати їм побитися деякий час”.

Про це йдеться в інтерв’ю Володимира Зеленського для ABC News.

Відповідь Зеленського на порівняння Трампа

В ексклюзивному інтерв’ю ведуча Марта Раддац запитала президента Зеленського, чи розуміє Трамп страждання України, з огляду на його висловлювання в Овальному кабінеті.

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Тоді на зустрічі із Мерцем Трамп сказав таке: Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені… Вони ненавидять один одного і б’ються в парку, а ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти.

– Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він – убивця, який прийшов у цей парк, щоби вбити дітей, – сказав Зеленський в інтерв’ю.

Зеленський передав слова українського батька, який втратив дружину і трьох дітей під час російського ракетного удару.

– Він просто сказав: Щоранку, коли я прокидаюся, я шукаю свою сім’ю – я шукаю їх по всій квартирі… Я все ще відчуваю, що це був кошмар… поганий сон, – Зеленський переповів слова чоловіка.

Президент зауважив, що Трамп не може повністю відчути і зрозуміти цей біль. За його словами, справа тут не в Трампі, а в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі кілометрів від України — ці люди не можуть повністю відчути і зрозуміти це.

За словами глави держави, за час повномасштабної війні загинула 631 українська дитина.

У недавньому дослідженні Центр стратегічних і міжнародних досліджень оцінив, що у війні загинуло від 60 000 до 100 000 українських солдатів, та до 250 000 російських військових.

Видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що Трамп вважає крутою несподівану атаку українських безпілотників на російські стратегічні бомбардувальники. Водночас американський президент занепокоєний, що це ускладнить ще більше припинення вогню між Україною та РФ.

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