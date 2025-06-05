Трамп вважає операцію Павутина “крутою”, але боїться нової ескалації – Axios

Президент США Дональд Трамп вважає, що несподівана атака українських безпілотників у межах операції Павутина була “сильною” і “крутою”. Але він занепокоєний, що це ускладнить ще більше припинення вогню між Україною та РФ.

Про це пише видання Axios, посилаючись на джерела.

Що думає Трамп про операцію Павутина

Як пише видання, цією операцією Україна показала, що має більше козирів, ніж вважав Трамп.

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Джерело видання сказало, що за лаштунками президент США оцінив цю операцію, як “дуже сильну”, але на публіці він демонстрував стриманість.

— Він подумав, що це було круто, – сказало друге джерело про реакцію Трампа.

Також наводять слова неназваного радника Трампа, який сказав: З точки зору міжнародної перспективи, у вас є чихуахуа, яка завдає реальної шкоди набагато більшому собаці.

З іншого боку, Трамп також сказав посадовцям, з якими він зустрічався в останні дні, що атака безпілотників, ймовірно, підштовхне російського диктатора Володимира Путіна до дуже серйозних дій у відповідь.

Також Трамп висловив стурбованість, що операція СБУ відкине ще далі його дипломатичну ініціативу, завдяки якій Україна та РФ провели перші очні переговори за три роки.

Нагадаємо, вдень 1 червня СБУ провела унікальну операцію Павутина, внаслідок якої вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування на території Росії.

За підрахунками СБУ, $7 млрд – це орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка потрапила під удари у рамках операції Павутина.

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