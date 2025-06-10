Магнітні бурі в липні 2025: в які дні може погіршитися самопочуття

У липні 2025 року очікується кілька сильних магнітних бур, які можуть вплинути як на фізичний, так і на емоційний стан людей.

Другий місяць літа принесе не лише спеку, а й активні сонячні спалахи, що спричинять підвищену геомагнітну активність. Особливо обережними в такі дні потрібно бути метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання.

Факти ICTV дізнавалися дати магнітних бур у липні, щоб ви могли заздалегідь підготуватися та мінімізувати можливі наслідки.

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Магнітні бурі в липні 2025 року

Сильні магнітні бурі очікуються 17, 19, 21 та 27 липня. Сонячна активність в ці дні може вплинути на більшість населення. Краще не перевантажувати свій організм та не призначати важливих справ.

Магнітні бурі середньої сили накриють Землю 2, 3 та 5 липня. Також геомагнітна активність відчуватиметься 12, 20, 28 та 29 липня. У ці періоди метеозалежні люди можуть зіткнутися з погіршенням самопочуття, дратівливістю і проблемами зі сном. В інші дні сильних магнітних коливань не передбачається.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур вкрай важливо уважно ставитися до свого здоров’я. Щоб покращити самопочуття, медики радять більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, добре висипатися.

Варто дотримуватися здорового харчування і пити достатньо простої води. Від кофеїну, алкоголю, важкої та гострої їжі краще відмовитися. Легкі фізичні навантаження, як-от прогулянки на свіжому повітрі, також можуть допомогти стабілізувати стан.

Людям із серцево-судинними захворюваннями рекомендується тримати під рукою необхідні ліки та в разі потреби звертатися до лікаря.

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